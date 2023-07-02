متداول حصريا..تسريب امتحان الفيزياء 2023 بالإجابات على قنوات شاومينج ثانوية عامة “حل بوكليت بالكامل”

تسريب امتحان الفيزياء 2023 ، ويتم حاليا على موقع التواصل الاجتماعي الشهير التليجرام تداول بعض نسخ يؤكد مروجيها على أنها امتحان مادة الفيزياء للصف الثالث الثانوي والذي يؤديها اليوم الأحد الموافق 2 يوليو 2023 في جميع المحافظات المصري والتي يعاود بها الطلاب باستكمال امتحانات الثانوي العام عقب انتهاء اجازة عيد الأضحى المبارك والتي تزامنت مع موعد امتحانات الثانوية العامة هذا العام ،وبينما يعود طلاب القسم الأدبي بامتحان مادة التاريخ تالتة ثانوى 2023 اليوم أيضا، واليك تفاصيل حقيقة تسريب امتحان الفيزياء تالتة ثانوى 2023

تسريب امتحان الفيزياء 2023

تفاجأ العديد من طلاب الثانوية العامة بتأكيد عملية تسريب امتحانات الثانوي العامة بالفعل أثناء اللجان في المواد السابقة والتي تتم علمية خلال بعض الطلاب، الذين يقوموا بتسريب الموبايلات داخل بعض اللجان والتي ليس عليها مراقب شديد مثل معظم باقي اللجان، ومن ثم يقوموا الطلاب بتصوير بوكليت المادة ونشر على قنوات التليجرام المعروف ويقوم بحل بعض الطلاب وليس المتخصصين أومدرسي تلك المادة ، ومما يكون في احتمالات كبيرة لوجود اجابات غير صحيح ولهذا على الطلاب عدم الانسياق وراء هولاء الخارجين عن القانون، والتي تقوم الوزارة بمطارتهم بالفعل وكما حدث في الأعوام السابق بالقبض على أحداهم .

تسريب امتحان الفيزياء تالتة ثانوى 2023

في حال انه بالفعل تم تسريب امتحان الفيزياء أثناء اللجان على الطلاب عدم اتباع الحلول التي تكون منتشره على مواقع التواصل الاجتماعي لأنه تكون في اغلبها غير دقيقة ويقوم بحلها الطلاب وبالتالي وراد بشكل كبير أن تحمل على الكثير من الأخطاء، وبالتلى على اللاب افض اعتماد على مجهودهم بشكل كامل ، وعقب انتهاء اللجان سوف نقوم بتوفير الإجابة النموذجي لامتحان ماد الفيزياء عبر موقعنا البديل الاخبارى وبالنجاح والتوفيق إلى طلابنا.