نتائج الثالث المتوسط ٢٠٢٣ الدور الاول موقع نتائجنا .. حملها pdf الان عقب اعلان الوزارة

تعمل وزارة التربية العراقية على تعرف الجميع على كيفية الحصول على نتائجهم وذلك من خلال قيامها بتفعيل رابط يتم من خلاله سهولة الحصول عليها بعد ان يتم الإنتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات والتاكد منها في كافة المحافظات العراقية ومن خلال مقالنا سنتعرف على نتائج الثالث المتوسط ٢٠٢٣ الدور الاول.

نتائج الثالث المتوسط ٢٠٢٣ الدور الاول

فعلت الوزارة المختصة رابط لكي يمكننا من الحصول على نتائج الصف الثالث المتوسط 2023 الدور الأول في كل المحافظات ومنها بغداد، الرصافة، الكرخ، البصرة، ذي قار، ديالى، كربلاء ، كركوك، ميسان، المثنى، النجف، نينوى، القادسية، الأنبار، بابل، صلاح الدين الكرخ الاولى الكرخ الثانية الكرخ الثالثة الرصافة الاولى الرصافة الثانية الرصافة الثالثة، السليمانية.

استخراج نتائج الثالث متوسط العراق الدور الأول 2023

هناك عدد من خطوات التي يمكننا القيام بها لكي يتم الحصول على النتائج ومنها.

يتم الدخول على موقع وزارة التربية في العراق.

البحث عن قسم النتائج في الموقع.

انقر على زر نتائج الثالث المتوسط في قسم الخدمات المقدمة.

ثم يتم اختيار السنة الدراسية والدور.

يتم إدخال رقم الامتحان الخاص بالطالب.

النقر على زر البحث للاستعلام عن النتيجة.

موقع نتائجنا الثالث متوسط العراق الدور الأول 2023

قامت الوزارة بالاعلان عن انه فور انتهاء عمليات التصحيح سيتم اعلان الطلاب عن نتائج الثالث المتوسط للدور الأول في العراق وذلك من خلال ان يتم زيارة مواقع وزارة التربية العراقية، موقع نتائجنا لتسهيل الاطلاع على نتائجهم بسهولة كما اعلنت عن موعد إعلان نتائج الثالث متوسط العراق الدور الأول 2023 سيتم بعد انتهاء عيد الاضحي المبارك خلال ساعات من اليوم وان أعمال التصحيح والتدقيق تتم بمنتهي الشفافية.