تنسيق التمريض العادي والعسكري للشهادة الاعدادية ٢٠٢٣/٢٠٢٤ وزارة التربية والتعليم

بعد ان ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية بدأ البحث المكثف من قبل الكثير من الطلاب وأولياء الأمور للتعرف على التنسيق عن تنسيق التمريض العادي والعسكري فقد اصبحت من ضمن ما يتم دخوله من قبل الكثير وذلك بسبب عدد من المميزات التي يتم توفيرها وجودة التعليم فيه كما يمكنهم من تدريب جميع الطلاب في المستشفيات العامة ومن خلال مقالنا سنتعرف على تنسيق التمريض العادي والعسكري.

تنسيق التمريض العادي والعسكري 2023

تم التصريح من قبل وزارة التربية والتعليم الفني ان التنسيق خلال العام لن يختلف بنسبة كبيرة عن العام الماضي وذلك وفقا لما تقرره وزارة الصحة والسكان حيث انها هي المسئولة عن تحديد تنسيق التمريض 2023 ولكنه يختلف من محافظة الى محافظة اخرى ولكن هناك بعض من خطوات التقديم والأوراق المطلوبة التي يتم القيام بها عند التقديم.

ما هي اهم شروط التقديم على تنسيق التمريض 2023 – 2024

يجب على الطالب توافر عدد من الشروط والتي من بينها.

يكون الطالب حاصل على الشهادة الإعدادية في نفس ذات العام لتنسيق التمريض.

لابد من ان يجتاز الطالب كافة الاختبارات والكشف الطبي.

يكون الطالب المتقدم لتنسيق التمريض 2023 مصري الجنسية.

يتراوح عمره من 15 إلى 18 سنة.

كما انه يجب على الطالبة المتقدمة للالتحاق بالتمريض ألا تكون متزوجة.

تنسيق التمريض العسكري 2023 – 2024

النتسيق في القاهره يتم القبول من 223 درجة.

بني سويف تقبل من 205 درجة.

محافظة الإسماعيلية والإسكندرية تنسيق التمريض العسكري من 218 درجة.

المنيا من 210 درجة.

قنا وأسوان تقبل من 207 درجة.

محافظاتي المنوفية وسوهاج يبدأ التنسيق بهما من 223 درجة.

الشرقية تبدأ من 228 درجة.

محافظة الأقصر تقبل من 198 درجة.

السويس والوادي الجديد وكفر الشيخ تنسيق التمريض العسكري من 220 درجة.

اما عن محافظة دمياط يتم القبول من 203 درجة.

محافظة القليوبية من 215 درجة.

تنسيق التمريض العادي 2023 – 2024