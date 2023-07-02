رابط fany.emis.gov.eg نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الأول زراعي/صناعي/تجاري/فندقي عبر بوابة التعليم الفني، يبحث الآلاف من أبنائنا الطلاب في مرحلة الدبلومات الفنية في جميع التخصصات نظام 3-5 سنوات، عن رابط الإستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول 2023 والتي من المقرر إعلانها خلال الساعات القادمة عبر الموقع الرسمي لبوابة التعليم الفني، فور إعتماد النتيجة رسميًا من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم وخلال السطور التالية نستعرض معكم خطوات الإستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول برقم الجلوس والأسم.

موعد fany.emis.gov.eg نتيجة الدبلومات الفنية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول 2023، مؤكدة أن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سيقوم بإعتماد نتيجة الدبلومات الفنية رسمياً خلال الأسبوع الحالي، وذلك وفقاً لبيان صادر عن الوزارة وإعلان أسماء الطلاب الأوائل علي شهادة الدبلومات الفنية.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الأول

أفادت الوزارة في البيان بأن أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة تمهيدًا لإعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الأول، سيتم استئنافها بعد عودة أعضاء اللجنة ومراكز التصحيح من إجازة عيد الأضحى المبارك، مشيرة إلى أنه سيتم اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 فور الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد والمراجعة.

رابط الإستعلام نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس

يمكن للطلاب الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2023 برقم الجلوس بعد اعتمادها رسمياً من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية: