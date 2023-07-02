رابط موقع ملازمنا لتحميل نتائج الثالث المتوسط pdf ملفات وزارة التربية العراقيه

يتراقب طلاب العراق نتائج الثالث حيث انهم يشعرون بحالة من الخوف والقلق بعد ان تم الانتهاء من الامتحانات كما اعلنت الوزارة انه يسهل الحصول على النتائج من خلال دخول موقع وزارة التربية والتعليم وموقع نتائجنا وان النتيجة سيتم ظهورها خلال ايام قليلة بعد انتهاء عيد الاضحي المبارك ومن خلال مقالنا سنتعرف على نتائج الثالث متوسط 2023.

نتائج الثالث المتوسط pdf 2023 الدور الأول

تعتبر من ضمن المراحل التي يتم المرور بها خلال مراحل التعليم التي تسهل التأهيل لمرحلة الإعدادية، وتمكنه من اختيار التخصص وتعمل على التاهيل بعدها لمرحلة الجامعة للجامعة ويمكن ان تظهر نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول خلال ساعات من خلال القيام بالاتيز

يتم الدخول على موقع نتائجنا.

بعدها يتم الدخول على الصفحة الرئيسية.

اختيار صفحة نتائج الصف الثالث المتوسط.

الضغط على تقارير الدراسة.

ثم يتم النقر على زر نتائج الدور الأول.

كتابة رقم الجلوس وبيانات الطالب بشكل صحيح والتاكد منها.

بعد ذلك اختيار زر استعلام، وستظهر لك النتيجة.

الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول

كما انه يمكننا الاستعلام عن النتائج من خلال الدخول على موقع الوزارة والذي يسهل الحصول على النتائج ويتم من خلال الاتي.

الدخول على موقع وزارة التعليم العراقية.

اختيار نتيجة الثالث المتوسط.

ثم يتم بعدها إدخال رقم المقعد الخاص بالطالب.

اختيار المحافظة التابع لها الطالب.

ثم النقر على زر عرض النتيجة ليتم عرضها.

نتائج الثالث متوسط 2023

لم يتم الاعلان من قبل الوزارة عن موعد رفع نتائج الثالث متوسط 2023 على موقع وزارة التربية العراقية ولكنه سيتم الاعلان عنها فور انتهاء الوزارة من عمليات التصحيح والمراجعة ورصدها واعتمادها من الوزير خلال ايام قليلة بعد عيد الاضحي.