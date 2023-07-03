ملفات pdf : رابط استخراج نتائج الصف الثالث متوسط الدور أول في عموم المحافظات بالعراق 2023 عبر موقع نتائجنا

يبحث الكثير من الطلاب والطالبات في الثالث متوسط في العراق عن النتائج الثالث حيث انها اصبحت من اكثر ما يتم البحث عنه خلال تلك الفترة وصرحت الوزارة انه سيتم الاعلان عن النتائج خلال الأيام المقبلة فور الإنتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات بكافة المحافظات العراقية ومن خلال مقالنا سنتعرف على نتائج الصف الثالث متوسط الدور أول.

نتائج الثالث متوسط العراق 2023 الدور الاول

تم انتهاء الطلاب في المرحلة المتوسطة من اداء الامتحانات خلال عدد من الاسابيع في كافة المحافظات ومنها بغداد والرصافة، الكرخ، البصرة، ذي قار، ديالي، كربلاء، كركوك، ميسان، المثنى، النجف، نينوى، القادسية، الأنبار، بابل، صلاح الدين الكرخ الاولى الكرخ الثانية الكرخ الثالثة الرصافة الاولى الرصافة الثانية الرصافة الثالثة، السليمانية، واسط اربيل، دهوك.

استخراج نتائج الثالث متوسط العراق 2023

فقد اعلنت وزارة التربية العراقية عن انها تقوم بتفعيل رابط استخراج نتائج الثالث متوسط العراق الدور الأول 2023 فور إعتماد النتيجة من وزير التربية العراقي والذي يتم بعد الانتهاء من اعمال التصحيح خلال ايام قليلة وسيتم إعلان كشوفات نتائج الصف الثالث متوسط 2023 ويتم التعرف من خلال الاتي.

يتم الدخول علي موقع وزارة التربية العراقية.

ثم إدخال الرقم الإمتحاني الخاص بهم.

بعد ذلك يتم تحديد المحافظة التابع لها الطالب.

يتم النقر على زر البحث لكي يمكننا من سهولة التعرف علي النتائج.

الإنتظار حتي يتم تحميل كشوفات نتائج الثالث متوسط العراق فور إعتمادها.

كما انها تعتبر من ضمن المراحل التي تحدد مسار الظلاب التعليمي وتمكنهم من الالتحاق بالمرحلة الاعدادية.

واكدت وزارة التربية والتعليم العراقيه بالساعات الماضية انها تعمل علي رفع النتائج الاسبوع القادم ولم يتم تحديد ميعاد الرفع حتي الان ونعمل علي توفيرها باليعات القادمة فور الانتهاء من التصحيح .

ونعمل بالوقت الحالي علي رفع النتيجة فور توفريها علي موقع الوزارة كما اعلنت الكثير من الاخبار بالعراق ان النتيجة مقرر ظهورها في الاسبوع المقبل .