” هُنـا نتيجتك”.. الان رابط fany.emis.gov.eg نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس اليوم السابع| نتيجة دبلوم زراعي وصناعي وتجارة وفندقي عبر بوابة التعليم الفني

رابط fany.emis.gov.eg نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس اليوم السابع، نتيجة دبلوم زراعي وصناعي وتجارة وفندقي عبر بوابة التعليم الفني، بعد إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن نتائج الدبلومات الفنية لعام 2023، احتلت عبارات “نتيجة الدبلومات الفنية 2023” و”رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023” مرتبة متقدمة في محرك البحث “جوجل”، ويأتي ذلك بعد الانتهاء من عمليات التصحيح التي قامت بها الوزارة وخلال هذه المقالة نستعرض معكم خطوات الإستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الأول

كثرت التساؤلات من طلاب الدبلومات الفنية جميع التخصصات، سواء الصناعية أو التجارية أو السياحية أو الزراعية، عن موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الأول، حيث صرحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأنه سيتم اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 والإعلان الرسمي عنها بعد اكتمال جميع عمليات التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات، وسيتم الإعلان عن نتائج طلاب الدبلوم الفني 2023 من قبل كل مديرية تعليمية في الوقت المعتاد كما هو الحال في السنوات السابقة، ومن ثم يتم إدراج النتائج بشكل إلكتروني ويتاح الاستعلام عنها فقط برقم الجلوس عبر رابط بوابة التعليم الفني.

رابط استخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس

ويمكن للطلاب الحصول على نتائج الدبلومات الفنية 2023 عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة نتائج التعليم الفني .

. تحديد الصف الدراسي والفصل الدراسي.

إدخال بيانات الطالب، مثل الاسم وتاريخ الميلاد ورقم الجلوس.

تحديد محافظة الإقامة.

تدوين بيانات المدرسة التي يدرس بها الطالب.

الضغط على زر “استعلام”.

ستظهر نتيجة الطالب في جميع المواد الدراسية بالتفصيل، بالإضافة إلى المجموع الكلي والنسبة المئوية.

نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية للعام 2023

بدأت الامتحانات العملية للدبلومات الفنية في 20 مايو 2023، بينما بدأت الامتحانات التحريرية في 27 مايو 2023، وانتهت جميع الامتحانات في 8 يونيو 2023، يجب الانتظار حتى يتم الإعلان عن النتائج الرسمية من قِبَل الجهات المسؤولة بعد إجراء التصحيح والتقييم. يمكن للطلاب الذين شاركوا في هذه الامتحانات الحصول على المعلومات الدقيقة حول مواعيد الإعلان عن النتائج عن طريق زيارة موقع وزارة التربية والتعليم.