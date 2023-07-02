Results الآن رابط pdf استخراج نتائج الثالث متوسط العراق 2023 الدور الاول عموم المحافظات عبر موقع نتائجنا

يبحث الآلاف من الطلاب في محافظات بغداد، الرصافة، الكرخ، البصرة، ذي قار، ديالى، كربلاء، كركوك، ميسان، المثنى، النجف، نينوى، القادسية، الأنبار، بابل، صلاح الدين، الكرخ الأولى، الكرخ الثانية، الكرخ الثالثة، الرصافة الأولى، الرصافة الثانية، الرصافة الثالثة، السليمانية، واسط، أربيل، ودهوك، عن Results رابط pdf استخراج نتائج الثالث متوسط العراق 2023 الدور الاول عموم المحافظات عبر موقع نتائجنا التي من المقرر إعتمادها رسميًا خلال الساعات القادمة، وخلال هذه المقالة نتناول معكم خطوات الإستعلام عن نتيجة الثالث متوسط العراق الدور الأول بالرقم الإمتحاني عبر موقع وزارة التربية العراقية.

نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول

تصدرت نتائج الثالث متوسط العراق، البحث علي محرك جوجل العالمي، نتيجة عمليات البحث المتواصلة من الطلاب وأولياء أمورهم لمعرفة نتائج الدور الأول لامتحانات الصف الثالث المتوسط 2023، عقب إنتهاء الطلاب في جميع أنحاء العراق لهذه الامتحانات الشهر الماضي، وبعد انتهائها، أعلنت وزارة التربية بشكل رسمي أن النتائج ستتم إضافتها على الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية وموقع نتائجنا فور ظهورها.

تحميل نتائج ثالث متوسط الدور الاول جميع المحافظات

أعلنت وزارة التربية العراقية عن خطتها لإعلان نتائج امتحانات الدور الأول للصف الثالث المتوسط لعام 2023، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن النتائج بشكل رسمي لجميع المحافظات في بداية شهر يوليو، بعد انتهاء جميع أعمال التصحيح وإعداد الكشوفات الخاصة بأسماء الطلاب في كل محافظة، وسيتم تحميل النتائج على الموقع الرسمي للوزارة أو من خلال موقع نتائجنا الوزاري.

كما أكدت الوزارة أن الطلاب خاضوا الامتحانات بنجاح ودون وقوع أي مشكلات، نظرًا لأن الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة تم اتخاذها لمنع أي محاولة للغش، مضيفة أنه بمجرد إعلان النتائج، سيتم إعلان جدول امتحانات الدور الثاني للصف الثالث المتوسط كفرصة تعويضية للطلاب الذين لم ينجحوا في الدور الأول.

رابط pdf استخراج نتائج الثالث متوسط العراق 2023 الدور الاول

يمكن الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط في العراق عن طريق القيام بالخطوات التالية: