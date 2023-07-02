moed.gov.sysite نتائج التاسع سوريا 2023 بالاسم ورقم الاكتتاب … وزارة التربية السورية

تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن نتائج التاسع سوريا 2023 بالاسم ورقم الاكتتاب، التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم السورية أنها سوف تكون متاحة أمام الطلاب بعد العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث صرحت وزارة التربية والتعليم عن إنتهاء أعمال التصحيح والمراجعة في كافة الكنترولات السورية، قد تم الإنتهاء من رفع نتائج التاسع على الموقع الرسمي التابع للوزارة، ومن خلال السطور التالية سوف نتعرف سوياً على رابط استعلام نتائج التاسع سوريا 2023.

نتائج التاسع سوريا 2023 بالاسم ورقم الاكتتاب

حيث يشعر عدد كبير من الطلاب بحالة من القلق والتوتر بعد أن أعلنت وزارة التعليم السورية عن الإنتهاء من رفع نتائج التاسع سوريا 2023 على الموقع الرسمي للوزارة حتى يتمكن الطلاب من الإطلاع عليها في أي وقت دون الحاجة إلى الخروج من المنزل خاصة في ظل اتفاع درجات الحرارة في عدد من المحافظات السورية.

حيث صرح الدكتور “بسام ابراهيم” الذي يشغل منصب وزير التعليم السوري، أن الوزارة تابعت أعمال التصحيح ورصد الدرجات حتى تتأكد أن كل طالب حصل على درجاته المستحقة دون نقصان أو وقوع الظلم على أحد، وأشار خلال حوار له على قناة سوريا الفضائية إلى أن الوزارة سوف تقوم بتكريم أوائل الطلبة خلال الساعات الأولى المقبلة، مشيداً بالدور التي قدمته الوزارة والإدارات التعليمية منذ بداية العام الجاري، وأكد أن الطالب يمكنه الإطلاع على نتائج التاسع سوريا من خلال اتباع الخطوات الآتية :

خطوات الاستعلام عن نتائج التاسع سوريا 2023