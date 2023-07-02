تبكير ميعاد صرف مرتبات شهر يوليو ٢٠٢٣ لاصحاب المعاشات والقطاع الخاص والحكومي

يبحث الكثير من أصحاب المعاشات عن حقيقة تبكير موعد صرف معاشات شهر يوليو 2023 وعن حقيقة قيام الحكومة بصرف المعاشات قبل موعدها وهل ان يتم رفع قيمة المعاشات مع بداية السنة المالية الجديدة ومن خلال مقالنا سنتعرف على صرف مرتبات شهر يوليو ٢٠٢٣.

حقيقة زيادة مرتبات المعاش لشهر يوليو 2023

تم التصريح عن ان هناك زيادة في المعاشات في شهر أبريل 2023 الماضي وفقا لما تم تقريره من الرئيس السيسي كما انه صرح عن تبكير موعد زيادة المعاشات في شهر يوليو وتبلغ قيمة زيادة بنسبة 15% في المعاشات كما انه تم الاعلان عن انه من المقرر بدء صرف معاشات يوليو 2023 في بداية الشهر في اخر يوم بعيد الاضحي المبارك.

قيمة المعاشات الأخيرة بعد الزيادة 2023

قيمة زيادة المعاشات لـ 1495 جنيهًا كما انها كانت 1300 جنيه.

اما عن قيمة زيادة المعاشات لـ 2645 جنيهًا فقد كانت 2300 جنيه.

وصلت قيمة زيادة المعاشات لـ 4025 جنيهًا بعد 3500 جنيه.

قيمة زيادة المعاشات لـ 4945 جنيهًا كانت 4300 جنيه.

اما عن قيمة زيادة المعاشات لـ 6095 جنيهًا بعد 5300 جنيه.

قيمة زيادة المعاشات لـ 7475 جنيهًا بعد 6500 جنيه.

ما هي اهم أماكن صرف معاشات شهر يوليو 2023

البريد المصري.

منافذ شركة فورى.

فروع بنك ناصر الاجتماعى.

بنوك القرى.

ماكينات الصراف الآلي للبنوك ATM.

البنوك التجارية.

المحافظ الإلكترونية للهواتف.

الاستعلام عن معاشات شهر يوليو 2023