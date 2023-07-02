lybia results رابط موقع نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 فى ليبيا شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي

نتيجة الشهادة الإعدادية للدور الأول 2023 ، حيث تستعد وزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا لإعلان واعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية للدور الأول 2023، وقد ارتفعت معدلات البحث بشكل كبير من قبل الطلاب وأولياء الأمور في شرق وغرب ليبيا لمعرفة الموعد الرسمي والنهائي لإعلان النتيجة. ورغم أن هناك الكثير من المواقع والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا تدعي إعلان النتيجة في الأيام الأخيرة، إلا أن وزارة التربية والتعليم الليبية نفت جميع الأخبار المتداولة بشأن ذلك.

نتيجة الشهادة الإعدادية للدور الأول 2023

وأشار المتحدث باسم وزارة التربية الليبية إلى أن النتيجة سيتم إعلانها إلكترونيًا قبل ظهورها في المدارس بفترة كافية، حتى يتمكن جميع الطلاب من الاطلاع عليها. وبمجرد إعلان النتيجة، يمكن للطلاب الحصول عليها عن طريق زيارة موقع وزارة التربية والتعليم الليبية، وإدخال رقم الجلوس الخاص بهم للاطلاع على النتيجة. ويتوقع أن تكون النتيجة دقيقة وموثوقة، حيث يعمل المركز الوطني للامتحانات على تصحيح وفحص أوراق الطلاب بعناية وجودة عالية.

نتيجة الإعدادية 2023 في ليبيا

أعلن المركز الوطني للامتحانات في ليبيا عن عدة طرق يمكن استخدامها للاستعلام عن نتيجة شهادة اتمام مرحلة التعليم الأساسي 2023 الدور الأول، ومن بين هذه الطرق:

الطريقة الأولى: الاتصال بالرقم الموحد الذي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم الليبية، حيث يمكن للطلاب الاتصال من أي خط أرضي على الرقم 150، أو من الهاتف المحمول على الرقم 161، وتقديم رقم الجلوس للاستعلام عن النتيجة.

الطريقة الثانية: يمكن الاستعلام عن النتائج عن طريق الرابط الذي سيتم تفعيله من قبل وزارة التربية الليبية في الساعات الأولى من صباح الأحد الموافق 2 يوليو 2023. يمكن الحصول على النتيجة عن طريق اتباع الخطوات المعلنة في الرابط.

يتوقع أن تكون النتائج دقيقة وموثوقة، حيث يتم تصحيح وفحص أوراق الطلاب بدقة وعناية من قبل المركز الوطني للامتحانات يجب على الطلاب وأولياء الأمور الانتظار حتى صدور النتائج الرسمية والتأكد من صحتها ودقتها قبل اتخاذ أي إجراءات أو خطوات.