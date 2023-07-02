خطوات تجديد الهوية الوطنية في السعودية بكل سهولة ومن غير ما تروح الأحوال المدنية

أتاح قطاع الأحوال المدنية الخاضع لوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية إمكانية تجديد الهوية الوطنية الخاصة بالمواطنين ف ي جميع أنحاء المملكة، وشددت على أن يكون التجديد قبل انتهاء صلاحية الهوية بنحو 20 يومًا، لتكون خدمة التجديد من أهم الخدمات المقدمة من قبل الوزارة مما تسهل عليهم الوقت والجهد بدلاً من الذهاب إلى مقر الأحوال المدنية أو المصالح الحكومية المنوط بها في السعودية.

طريقة تجديد الهوية الوطنية

هناك بعض الخطوات الهامة من أجل القيام بتجديد الهوية الوطنية الخاصة بالمواطنين في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية وفقًا لما يلي:-

أولاً يجب الذهاب إلى منصة أبشر الإلكترونية.

النقر مباشرة على أيقونة “الخدمات”.

ثم الذهاب إلى قائمة “خدماتي”.

اختيار “تجديد الهوية الوطنية”.

تحديد قسم “الأحوال المدنية”.

القيام برفع صورة شخصية مع التأكد من الحالات الصحيحة لها.

تحديد العنوان الخاص بالمواطن.

ثم يتم إرسال بطاقة الهوية الوطنية إلى المستفيد مباشرة.

وعليه دفع الرسوم المقررة.

شروط صورة الهوية الوطنية

جاءت أهم الشروط الخاصة بصورة الهوية الوطنية عند تجديد أو إصدار بدل تالف وفقًا لما يلي:-