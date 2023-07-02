رابط استخراج نتائج الثالث متوسط العراق الآن 2023 دور أول في جميع المحافظات

أصبحت نتائج الثالث متوسط في العراق هي الشغل الشاغل لدى الكثير من الطلاب والطالبات في مختلف محافظات العراق، حيث إن وزير التربية العراقي، أكد أن ظهور النتائج تكون بعد إجازة عيد الأضحى المبارك بشكل رسمي لجميع المحافظات، فضلاً عن أنه لم يتبق سوى ساعات قليلة على انتهاء الإجازة ليتم خلالها الإعلان عن النتائج، حيث إن هذه النتيجة تعد من أهم النتائج التي تهم عدد كبير من الطلاب والطالبات في مختلف محافظات العراق نظرًا لأنها الفاصل بين المرحلة الدراسية الحالية والمرحلة الدراسية القادمة أو جديد.

موعد ظهور النتائج في المحافظات العراقية

أوضحت وزارة التربية العراقية في بيان لها مؤخرًا أنه تم الانتهاء من عمليات التصحيح الخاصة بأوراق امتحانات الصف الثالث متوسط في جميع محافظات العراق، حيث إنها قد وفرت إمكانية الحصول عليها إما على الموقع الرسمي للوازرة أو من خلال موقع نتائجنا المعتمد من قبل الوزارة، فضلاً عن أن ذلك يوفر الوقت والجهد على الطلبة في الحصول على نتائجهم فور اعتمادها بشكل رسمي، مع العلم أن الوزير شدد على مراجعة الدرجات الخاصة بكل طالب حتى يتمكن من الحصول على ما يستحقه بكل سهولة.

خطوات الحصول علي نتائج الصف الثالث المتوسط العراق 2023

جاءت أهم الخطوات من أجل الحصول على نتائج الصف الثالث متوسط في العراق وفقًا لما يلي:-