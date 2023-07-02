“الان”وزارة التربية السورية نتائج البكالوريا 2023 حسب الاسم يلا شوف نتيجتك

تستعد وزارة التربية السورية نتائج البكالوريا 2023 حسب الاسم طرح نتائج الطلاب خلال الأيام القادمة، وذلك لجميع التخصصات والشعب العلمي والأدبي والشرعي، وقد أكد وزير التربية السورية (دارم طباع) أن الأعمال الامتحانية تمت في كافة اللجان على أكمل وجه وقد انتهت بسلام بدون وجود مخالفات، كما أكدت غرفة العمليات المركزية التابعة للوزارة أنه لم يتم رصد محاولات لتسريب الامتحانات، ونعرض فيما يلي رابط نتائج البكالوريا حسب الاسم فقط، تابعونا.

نتائج البكالوريا سوريا

تعتبر شهادة البكالوريا من أهم الشهادات التي يحصل عليها الطالب بسوريا، فهي آخر مراحل التعليم ما قبل الجامعي، فمن خلال الدرجات والمجموع الكلي يحدد مستقبل الطالب الجامعي والكلية التي يكتمل بها تعليمه، لهذا يوجد اهتمام كبير من قبل وسائل الإعلام السورية موعد الإعلان عن نتائج البكالوريا الدورة الأولى 2023.

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات حسب الاسم

وقد انطلقت اختبارات البكالوريا يوم الأربعاء 7 يونيو 2023.

وقام الطلاب بأداء امتحان مادة الجغرافيا للقسم الأدبي والفيزياء للقسم العلمي.

كما انتهت جميع أعمال امتحانات الدورة الأولى يوم الاثنين الموافق 26 يونيو بمادة الكيمياء.

بينما بدأت الثانوية الشرعية الامتحانات الخاصة بها يوم الثلاثاء الموافق 6 يونيو.

وانتهت الاختبارات الخاصة بهم يوم الاثنين الموافق 26 يونيو 2023.

وزارة التربية السورية نتائج البكالوريا 2023 حسب الاسم

ووفقاً للتصريحات المؤكدة من المتوقع الإعلان عن نتائج البكالوريا الدورة الأولى 2023، عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، ويستطيع جميع الطلاب الاستعلام عن النتائج من خلال اتباع الخطوات التاليـــــة: