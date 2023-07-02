رابط تحميل نتائج الثالث متوسط العراق pdf الآن 2023 دور أول في جميع المحافظات pdf الآن 2023 دور أول في جميع المحافظات

كشفت وزارة التربية العراقية عن اقتراب صدور نتائج الثالث متوسط في جميع محافظات العراق، حيث إن هذه النتائج تعد الفاصل الأهم لدى الكثير من الطلبة والطالبات، إضافة إلى أنها تحدد المرحلة الدراسية الجديدة الذي يرغب في التقدم إليها بعد ذلك، لهذا سنوضح لكم في مقال اليوم كيفية الحصول عليها بطريقيتين لكي يسهل على الطلبة في استخراجها فور ظهورها مباشرة.

خطوات استخراج نتائج الثالث متوسط العراق

جاءت أهم الخطوات من أجل القيام باستخراج نتائج الثالث متوسط في جميع محافظات العراق وفقًا لما يلي:-

في البداية يجب الذهاب إلى موقع وزارة التربية العراقية.

تحديد الفصل الدراسي الخاص بالطالب.

إدخال الرقم الامتحاني واسم الطالب.

كتابة كافة البيانات الخاصة بالطالب.

النقر على أيقونة “بحث”.

لتظهر لك في النهاية جميع التفاصيل المتعلقة بالنتيجة وإمكانية طباعتها.

نتائج الثالث متوسط في العراق 2023

تسعى وزارة التربية العراقية إلى توفير كافة الخدمات بشكل إلكتروني بحيث يسهل على الطلبة والطالبات في إنهاء إجراءات الدراسية، وتمكنهم بكل سهولة من الحصول على النتائج والتقديم إلى المرحلة الدراسية الجديدة، إضافة إلى أن الوزارة تقوم بنشر كافة الأخبار والمستجدات التي يحتاج إليها الطلبة والمعلمين في جميع المراحل الدراسية المختلفة على مستوى دولة العراق، ومن أهمها النتائج الخاصة بالصف الثالث متوسط التي من المتوقع أن تظهر خلال الساعات القليلة المقبلة، وعقب الإعلان عن الأوائل الذي حصلوا على أعلى الدرجات في هذه المرحلة.