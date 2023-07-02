“الان”نتائج التاسع حسب رقم الاكتتاب 2023 في سوريا يلا شوف نتيجتك حالا 

ينتظر الآلاف من الطلاب بمختلف محافظات سوريا نتائج التاسع حسب رقم الاكتتاب 2023 في سوريا، حيث تتم الآن إجراء عمليات التصحيح على دفاتر الامتحانات التي تم استلامها بجميع المراكز واللجان التابعة للوزارة، ومن المتوقع أن يتم الكشف عن نتائج الطلاب خلال وقت قريب من خلال لينك موقع وزارة التربية السورية، وبعدها يتاح للطلاب الإطلاع على نتاجئهم بالاسم ورقم الاكتتاب، ولهذا ننشر لكم خطوات الاستعلام عن نتائج التاسع حسب الاسم 2023.

وزارة التربية السورية

شارك آلاف طلاب الشهادة الإعدادية في سوريا في اختبارات نهاية العام الدراسي 2023، والذي بلغ عددهم نحو حوالي 8000 طالب وطالبة موزعين على 94 مركز امتحاني، وتقوم غرف العمليات المركزية والفرعية بالمحافظات بمتابعة سير العملية الامتحانية مباشرةً، كما ينتظر جميع الطلاب موعد الإعلان عن نتائج الامتحانات خلال الأيام القادمة، وذلك عبر موقع وزارة التربية السورية الرسمي، على أن يتم تحميل النتائج على الموقع فور اعتمادها.

نتائج التاسع حسب رقم الاكتتاب 2023 في سوريا

ويتاح لطلاب سوريا الإطلاع على نتائج الصف التاسع من خلال القيام بالخطوات التاليـــة:

الدخول على موقع وزارة التربية السورية .

. والنقر على خيار (النتائج) من القائمة الرئيسية.

واختيار (التعليم الأساسي).

كما يجب الضغط على رابط نتائج الصف التاسع.

وإدخال رقم جلوس الطالب في الحقل المخصص له.

بينما يمكن البحث عن النتيجة من خلال الاسم الرباعي.

ويجب اختيار التخصص الخاص بالطالب سواء العلمي أو الأدبي.

والنقر على زر البحث للحصول على النتيجة.

رابط نتائج التاسع سوريا 2023