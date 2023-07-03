“خلال ساعات” نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 ليبيا برقم الجلوس ورقم المقعد عبر www imtihanat com هذا رابط النتيجة انشالله بنجاح والتوفيق

نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 ليبيا، تصدرت نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 ليبيا كافة محركات البحث مؤخرًا معظم أنحاء الجمهورية الليبية، حيث يرغب الكثير من الطلاب وكذلك أولياء أمورهم في معرفة النتائج الخاصة بالامتحانات التي اجتازها أنجالهم خلال الفترة السابقة والاطمئنان على مجهودهم، وكذلك البدء في تجهيزهم للمرحلة الدراسية التالية وهي الالتحاق بالصف الأول من المرحلة الثانوية، هذا وقد أعلنت وزارة التربية الليبية أنه فور الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات، سيتم رفع النتائج الخاصة بالمرحلة الإعدادية لكافة طلاب الجماهيرية الليبية على الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربيبة الليبية، وأن كافة النتائج سيتم الإعلان خلال الشهر الحالي شهر يوليو.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 ليبيا

أشارت بعض المصادر الموثوق منها داخل وزارة التربية الليبية أنه فور الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات الخاصة بطلاب الشهادة الإعدادية، سيتم على الفور اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 ليبيا، هذا وقد أوضحت المؤشرات الأولى لعمليات التصحيح نتيجة للعينات العشوائية التي تم اختيارها أن هناك تحسن ملحوظ في الدرجات الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية لذلك العام، وأن نسبة النجاح ستكون مرتفعة مقارنة بالأعوام السابقة لتلك المرحلة، وفي سياق متصل أشارت وزارة التربية الليبية أن التأخير في عملية إظهار النتائج يكون نابعًا من حرص الوزارة على مصلحة كافة طلابنا، وعلى أن ياخذ كل طالب حقه حتى ولو كان درجة واحدة

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا ٢٠٢٣

يمكن للراغبين في الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 ليبيا الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية الليبية، واتباع الخطوات التالية:-

أولاً: الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الليبية .

. ثانياً: قم باختيار الأيقونة المكتوب عليها نتيجة الشهادة الإعدادية.

ثالثاً: قم بكتابة رقم الجلوس ورقم القيد في المكان المخصص له.

رابعاً: اضغط على استعلام وستظهر النتيجة على الفور.

عند فتح موقع وزارة التربية والتعليم الليبية للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 ليبيا ستجد مكتوب لا يوجد أي نتائج للعرض في الوقت الحالي، ومن المقرر الإعلان عن النتائج الخاصة بالطلاب يوم الثلاثاء المقبل الموافق 4 يوليو 2023 بإذن الله.

www imtihanat com هذا رابط النتيجة انشالله بنجاح والتوفيق

سيتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2023 الدور الأول خلال الساعات القليلة القادمة يوم الثلاثاء 4 يوليو 2023 عبر موقع منظومة الامتحانات.