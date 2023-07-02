خريطة توزيع درجات امتحان التاريخ والفيزياء ثانوية عامة 2023 وحقيقة تسريب امتحانات الثانوية العامة

خريطة توزيع درجات امتحان التاريخ والفيزياء ثانوية عامة 2023، بدأ طلاب الثانوية العامة اليوم امتحان التاريخ والفيزياء بعد العودة من إجازة عيد الاضحى المبارك، وبدأ عدد كبير من الطلاب في البحث عن خريطة توزيع درجات امتحان التاريخ والفيزياء للثانوية العامة 2023، وهذا ما سوف نستعرضه لكم خلال السطور التالية ….

امتحانات الثانوية العامة 2023

يعود طلاب الثانوية العامة اليوم الأحد الموافق 2 يوليو لأداء امتحان التاريخ والفيزياء 2023 والتي تعد من أهم المواد التي يجب على الطالب أن يحصد فيها أعلى الدرجات، وكان مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم قد أكد أن الامتحانات تسير بشكل منتظم دون وجود أي شكاوي سواء من الطلاب أو المراقبين، إلا أن بعد خروج الطلاب بدأت عمليات البحث تتزايد عن خريطة توزيع درجات امتحان التاريخ والفيزياء ثانوية عامة 2023 التي سوف نتعرف عليها من خلال السطور التالية …..

خريطة توزيع درجات امتحان التاريخ والفيزياء ثانوية عامة 2023

حيث صرح مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم بشأن توزيع درجات امتحان التاريخ والفيزياء، مشيراً إلى أن عدد الاسئلة هو 46 سؤال موضوعي ب، 56 درجة، و4 درجات لأسئلة مقالي لامتحان الفيزياء ليصبح المجموع الكلي 60 درجة لتكون درجة النجاح من 30 درجة.

تسريب امتحانات الثانوية العامة 2023

أما عن خبر تسريب امتحانات الثانوية العامة 2023، فقد أكدت وزارة التربية والتعليم برئاسة الدكتور “رضا حجازي” أن الأخبار المتداولة خلال الساعات الأخيرة بشأن تسريب الامتحانات ليس لها أي أساس من الصحة وأن النماذج المتداولة هي لامتحانات العام الماضي، وشددت الوزارة على الطلاب الالتزام بالتعليمات التي نوهت عنها الوزارة حتى لا يتعرض الطالب إلى الحرمان من دخول بقية الامتحانات.