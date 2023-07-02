“هنــا “الان رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 ليبيا من خلال موقع وزارة التربية الليبية

نتائج الشهادة الإعدادية لعام 2023 ينتظر الطلاب في ليبيا بفارغ الصبر إعلان نتائج الشهادة الإعدادية لعام 2023، وقد صرح مدير مكتب التربية والتعليم، عبد العزيز عيسى، بأن الأخبار المتداولة حول موعد إعلان النتائج غير صحيحة، وسيتم الإعلان عنها خلال شهر يوليو الحالي. يبلغ عدد الطلاب الذين قدموا لامتحانات الشهادة الإعدادية 188060 تلميذ وتلميذة من مختلف المحافظات في ليبيا، وسيتم الإعلان عن النتائج عبر موقع وزارة التربية الليبية باستخدام رقم الجلوس ورقم القيد.

نتائج الشهادة الإعدادية فى لييا لعام 2023

من المقرر أن يتم إصدار نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية لعام 2023 في ليبيا قريباً، وتشير الأدلة إلى أن نسب النجاح لهذا العام قد تكون مرتفعة،و يتطلب تصحيح الامتحانات وقتًا وجهدًا، ويتضمن هذا العمل العديد من المراحل، بما في ذلك المرحلة الثانية، حيث يتم مسح الأوراق الامتحانية بواسطة الماسح الضوئي والتحقق من الدرجات. يمكن للطلاب الاستفسار عن نتائجهم وإكمال مرحلة التعليم الأساسي لعام 2023 في بداية شهر يوليو 2023.

نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية لعام 2023

يمكن الاطلاع على نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية لعام 2023 في ليبيا عن طريق موقع وزارة التربية الليبية. يجب اتباع الخطوات التالية: