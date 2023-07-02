رابط نتيجة الدبلومات الفنيه 2023 الدور (صنايع، تجارة، فنادق، زراعة) دور اول بالاسم ورقم الجلوس عبر fany.emis.gov.eg

رابط نتيجة الدبلومات الفنيه 2023، يعيش الكثير من طلابنا وطالباتنا طلاب الثانوية الفنية حالة من الترقب والانتظار رغبة منهم في الاستعلام عن رابط نتيجة الدبلومات الفنيه 2023، وقد تصدرت عملية البحث عن نتائج الثانوية الفنية بمختلف الأقسام كافة محركات البحث خلال الساعات الماضية، وقد أشار السيد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم أنه سيتم اعتماد النتائج وإعلان موعد ظهورها فور الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات الخاصة بطلاب المرحلة الثانوية الفنية، ومن المعروف أن عمليات التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات تستلزم نوعًا خاصًا من الدقة والحرص حفاظًا على مستقبل طلابنا وضمانًا لتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة أثناء سير عمليات تصحيح الأوراق الامتحانيه داخل كافة غرف الكونترول على مستوى مدارس الثانوية الفنية في مصر.

رابط نتيجة الدبلومات الفنيه 2023

أشارت بعض التصريحات المعلنة مؤخرًا من قبل وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي إلى اقتراب موعد تفعيل رابط نتيجة الدبلومات الفنيه 2023، وأن كافة النتائج سيقوم باعتمادها الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني فور انتهاء عمليات التصحيح، وأنه بمجرد انتهاء فترة العطلة الرسمية التي قررتها الدولة في إطار احتفال المصريين بعيد الأضحى المبارك سيتم إعلان النتيجة مباشرة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث أكد الدكتور رضا حجازي على أن النتائج ستكون متاحة أمام جميع الطلاب في نهاية الأسبوع الجاري بأقصى تقدير، كما أكد أن نسبة النجاح الخاصة بهذا العام الدراسي 2022-2023 متقاربة جداً من العام الماضي.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط نتيجة الدبلومات الفنيه 2023 للاستعلام عن النتائج، وذلك بإتباع الخطوات التالية: