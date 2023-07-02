انخفاض في أسعار السلع التموينية 2023 لشهر يوليو !! ووضع عقوبات مالية لتجار السلع التموينية ومن يخالفها

بحث المواطنين عن أسعار السلع التموينية لشهر يوليو 2023 ، إذ أنها تشغل بال العديد من الأشخاص، إذ أنهم يقوموا بمتابعة تحديثات الأسعار، كما أن وزارة التموين قامت بالإشارة إلى أنه ليس هناك زيادة هذا الشهر الجاري، وذلك قد طمأن المواطنين، وفيما يلي سوف نتعرف معًا على الأسعار الخاصة بهذا الشهر الجاري.

أسعار السلع التموينية 2023

لقد جاءت أسعار السلع التموينية لشهر يوليو 2023 عقب قرارات وزارة التموين كما يلي:

بلغ ثمن الأرز المعبأ 1 كجم، هذا الشهر من يوليو، لما يقرب من حوالي 12.60 جنيهًا مصريًا.

كذلك أن كيلو السكر المعبأ، بلغ سعره هذا الشهر، لما يقرب من حوالي 19.68 جنيهًا مصريًا.

كما أن ثمن زيت خليط 800 مللي، بلغ هذا الشهر، لما يقرب من حوالي 30 جنيهًا مصريًا.

هذا بجانب أن ثمن الدقيق المعبأ ورقي 1 كجم، بلغ هذا الشهر من يوليو لما يقرب من حوالي 18.00 جنيهًا مصريًا.

كما أن سعر القهوة 18 جم، وصل هذا الشهر من يوليو لما يقرب من حوالي 4 جنيهات مصرية.

أسعار السلع التموينية

كما ذكرنا أنه ليس هناك زيادة هذا الشهر من يوليو على أسعار السلع التموينية، فقد جاءت الاسعار كما يلي: