عاجل.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023 بالزيادة الجديدة المقررة من الحكومة بأمر رئاسي

يقوم المواطنين بصورة مستمرة بالبحث كل شهر عن موعد صرف المرتبات الخاصة بهم، إذ أنهم يبحثون الآن عن موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023 ، لذا ففيما يلي سوف نتعرف معًا على موعد الصرف.

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023

رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، طارق بسيوني، صرح بشأن موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023 ، أنه سيتم الصرف لجميع العاملين في الدولة بدايًة من اليوم الموافق من 23 يوليو المقبل 2023م، كذلك أن المتأخرات، سيتم صرفها أيام 9 يوليو 2023م، وكذلك 10 يوليو 2023م، بجانب 11 يوليو 2023م، هذا بجانب مرتبات شهر أغسطس سيتم صرفها باليوم الموافق من 24 أغسطس 2023م، أما المتأخرات سيتم صرفها بأيام 7، 9، 10.

مرتبات شهر يوليو 2023 بقرار المالية

كما ذكرنا أن صرف المرتبات الخاصة بشهر يوليو سيكون بدايًة من اليوم الموافق من 23 يوليو 2023م، ومن ثم سوف تكون مستمرة إلى اليوم الموافق من 27 يوليو 2023م، ومن الجدير بالذكر أنه توجد زيادة بصرف تلك المرتبات، وهذا بتوجيهات من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي، لكي يتم تحسين الأجور، وتلك الزيادة جاءت كما يلي: