Link.. نتائج الثالث المتوسط 2023 الدور الأول عبر موقع وزارة التربية العراقية epedu.gov.iq موقع نتائجنا pdf

كشفت وزارة التربية العراقية مؤخرا عن نتائج الثالث المتوسط 2023 الدور الأول عبر موقعها الالكتروني “نتائجنا الوزاري” ، وقد تسببت هذه النتائج في استحواذ وسائل الاعلام واهتمام الرأي العام، بناءًا على أهمية هذه الصف في مسار تعليم الطلاب، ذكرت النتائج الأولية لامتحانات الصف الثالث المتوسط عن زيادة في نسبة النجاح عمومًا بالمقارنة مع الأعوام السابقة، حيث وصلت نسبة النجاح في المواد الأساسية مثل العربية والرياضيات والعلوم إلى حوالي 85٪ من الطلاب. ومن ناحية أخرى، شهدت بعض المواد مثل التربية الفنية والتربية الرياضية نسبة نجاح أعلى ووصلت إلى 95٪. وذكرت المصادر التربوية أن هذه النتائج المرتفعة قد تعزى إلى عوامل مثل سهولة الامتحانات في هذه الدورة وتبسيط مستوى الصعوبة بالمقارنة مع الدورات السابقة.

نتائج الثالث المتوسط 2023 الدور الأول

هناك طرق مختلفة يمكن استخدامها للاستعلام عن النتائج والتأكد من النتيجة. وفيما يلي بعض الطرق الشائعة للاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط:

استخدام الموقع الرسمي للمديرية التعليمية: او موقع نتيجة نت نتائج الثالث المتوسط يمكنك زيارة الموقع الإلكتروني للمديرية التعليمية التابعة لمنطقتك والبحث عن صفحة النتائج. ستحتاج عادةً إلى إدخال بعض المعلومات الشخصية مثل الرقم السري لطالبك للوصول إلى النتيجة. استخدام الخدمات الالكترونية الحكومية: قد تتيح الحكومة خدمات إلكترونية تتيح لك الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط عبر الإنترنت. يمكنك زيارة الموقع الرسمي للحكومة والبحث عن الخدمة المعنية. الاتصال بالمدرسة: يمكنك الاتصال بمكتب المدرسة التي يدرس فيها طالبك وطلب معرفة النتيجة. قد يكون هناك إجراء محدد يجب اتباعه لتلقي النتيجة عبر الهاتف أو في شخص.

موعد اعلان النتائج

تم التخطيط للإعلان عن نتائج امتحان الثالث المتوسط لجميع الطلاب عبر الإنترنت عن طريق موقع وزارة التربية والتعليم.

وأكدت الوزارة أنه من المتوقع أن يتم نشر نتائج الطلاب في الساعات القادمة.

وذلك بعد انتهاء جميع الطلاب من أداء امتحاناتهم قبل أيام قليلة، وهو أمر نادر الحدوث في جميع المحافظات.

رابط الموقع الرسمي لنتائج الثالث المتوسط

يتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج الثالث المتوسط قريبًا وستكون متاحة عبر الموقع الرسمي لنتائج الوزارة. للاستعلام عن النتائج، يمكنك زيارة الموقع الرسمي واتباع الخطوات التالية: