ننشُر اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق الوجبة التاسعة PDF على موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية، يسعى الكثير من مواطني العراق إلى معرفة اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة التاسعة وذلك عبر البحث عبر محركات البحث المختلفة، هذا وقد زادت معدلات البحث بشكل كبير خلال الآونة الأخيرة عن الأسماء التي تم قبولهم في منحة الرعاية الاجتماعية التي قد سبق وأعلنت عنها وزارة العمل والشئون الاجتماعية العراقية خلال العام الحالي، وفي إطار حرص حكومة العراق على تلبية كافة مطالب أبناء الشعب العراقي ورفع مستوى المعيشة للمواطن العراقي، أعلنت وزارة العمل والشئون الاجتماعية العراقية خلال اجتماعها الذي عقد في النصف الأول من العام الحالي عن مبادرة الرعاية الاجتماعية لأبناء الشعب العراقي، ونوضح لكم من خلال هذا المقال كافة الشروط الواجب توافرها في المستحقين لمنحة الرعاية الاجتماعية بالإضافة إلى أسماء من تم قبولهم في هذه المنحة.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الكثير من بلاد العالم ومن ضمنها دولة العراق، قامت وزارة العمل والشئون الاجتماعية في بادرة طيبة بالإعلان عن منحة بعنوان الرعاية الاجتماعية وذلك للمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المواطن العراقي، وحتى الآن لم يتم الإعلان عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة 9 ومن المقرر أن يتم الإعلان عنها في الساعات القليلة القادمة.

وقبل التعرف على الأسماء المشمولة فهناك عدة شروط واجب توافرها للحصول على منحة الرعاية الاجتماعية كالتالي:-

يجب أن تكون أسرة المتقدم للحصول على المنحة لا تقل عن أربعة أفراد. أن يتمتع المتقدم بالجنسية العراقية. أن يكون قد تم تسجيله مسبقًا لدى الشئون الاجتماعية. ألا يكون المتقدم متمتعًا بأي نوع من أنواع التأمين سواء صحي أو اجتماعي.

منصة مظلتي اسماء الرعاية الاجتماعية

يمكن الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية عبر اتباع الخطوات التالية: