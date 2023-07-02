استخراج نتائج الثالث متوسط 2023 العراق دور الاول برقم المقعد عبر موقع نتائجنا “mlazemna”

لم يتبق سوى ساعات قليلة عن إعلان نتائج الثالث متوسط في جميع محافظات العراق 2023 دور أول، حيث إن الطلبة والطالبات ينتظرنها بفارغ الصبر، خاصة بعد أن أعلنت وزارة التربية العراقية عن انتهاءها لتصحيح أوراق الامتحانات بنسبة وصلت إلى 70%، لتكون المؤشرات الأولية لنسبة النجاح نحو 90%، إضافة إلى التشديد الدائم في رصد الدرجات بكل حيادية حتى يتمكن الطالب من أخذ ما يستحقه.

طريقة الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط العراق

أعلنت مصادر مسؤولة في وزارة التربية العراقية أن وزير التربية قام بتفقد جميع الكنترولات المتخصصة في مراجعة أوراق امتحانات الصف الثالث متوسط في جميع محافظات العراق، فضلاً عن توفير كافة سُبل الدعم التي تخدم الطلبة في مختلف المراحل الدراسية بما يحتاجون إليه، إضافة إلى تأمين دفاتر الامتحانات جاء بشكل أمن من أجل عدم اختراقها، مما حذرت أولياء الأمور من عدم الإنصات إلى الادعاءات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ولابد من اتباع كافة المستجدات التي تقوم الوزارة بنشرها عبر الموقع الرسمي لها.

استخراج نتائج الثالث متوسط في العراق 2023

أصبحت عملية الاستعلام عن نتائج الصف الثالث متوسط في محافظات العراق سهلة للغاية، حيث يمكن القيام بالحصول عليها وفقًا للخطوات التي تتمثل في الأتي:-