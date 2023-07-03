وزارة التربية والتعليم نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 | | استعلام نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2023 عبر nec.gov.ly

وزارة التربية والتعليم نتيجة الشهادة الإعدادية، ينتظر جميع طلاب الشهادة الإعدادية داخل في جميع أنحاء الجماهيرية الليبية موعد إعلان وزارة التربية والتعليم نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2022-2023، وذلك حيث كان الطلاب قد انتهوا من أداء الامتحانات الخاصة بهم قبل أسابيع قليلة وهم الآن في حالة من الترقب لظهور النتائج الخاصة بالفصل الدراسي الثاني، وكان قد بلغ عدد من تقدموا لخوض امتحانات الشهادة الإعدادية 188060 طالبًا، ونوفر لكم من خلال السطور القادمة من هذا المقال عبر موقع البديل الإخباري كل التفاصيل الخاصة بالإعلان عن النتائج من الموعد ورابط وخطوات استخراجها بكل سهولة.

وزارة التربية والتعليم نتيجة الشهادة الإعدادية

تصدر خبر إعلان وزارة التربية والتعليم نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في الساعات القليلة الماضية كافة محركات البحث، وقد صرح السيد الدكتور عبد العزيز العيسى مدير مكتب وزارة التربية والتعليم بأن النتائج الآن في مرحلة الإعلان حيث انتهت كافة أعمال التصحيح ورصد وتدقيق جميع أوراق إجابات الطلاب في كافة لجان التصحيح بكافة محافظات ليبيا، وأكد الدكتور موسى المقريف وزير التربية والتعليم بأن الإعلان عن نتائج امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي 2022-2023م يوم غداً الثلاثاء 4 يوليو 2023 في تمام الساعة الثانية عشر 12:00 ظهراً وذلك من خلال مؤتمر صحفي يتم عقده في مقر المركز الوطني للامتحانات.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2023

يمكن الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 ليبيا من أجل الاستعلام عن النتائج بكل سهولة من خلال الخطوات التالية: