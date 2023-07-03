“هُنا”.. الآن moe.gov.ly رابط نتيجة شهادة الشهادة الإعدادية ليبيا 2023 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2023 الدور الأول، من أكثر الكلمات التي يبحث عنها الطلاب في الجمهورية الليبية خلال هذا التوقيت لمعرفة نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية في ليبيا التي ستعلن خلال الساعات القليلة القادمة عبر موقع وزارة التربية والتعليم الليبية وذلك فور الإنتهاء من أعمال التدقيق والتصحيح لدفاتر إجابات الطلاب في جميع أنحاء ليبيا والبدء في إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا برقم المقعد عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2023

في إطار الإجراءات الأمنية المشددة التي اتخذتها وزارة الداخلية الليبية، أجرت وزارة التربية والتعليم في ليبيا الاختبارات النهائية لشهادة أتمام التعليم المتوسط للعام الدراسي 2022/2023، اعتبارًا من 28 مايو الماضي، وتم تأمين 13148 قاعة امتحانية، والتي تخضع لمتابعة 26 ألفًا و368 ملاحظًا و1359 مرشدًا نفسيًا لمساعدة الطلاب خلال الاختبارات وإنتهت دون أي شكاوي.

رابط الإستعلام نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا برقم المقعد 2023

يمكن الاطلاع على نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023 في ليبيا عن طريق الخطوات التالية:

زيارة موقع وزارة التربية والتعليم الليبية على الرابط moe.gov.ly .

. ويمكن الدخول على صفحة نتائج الشهادة الإعدادية للدور الأول من الامتحانات.

وعقب ذلك تسجيل بيانات الطالب المراد الاطلاع على نتيجته، وضمن هذه البيانات الاسم ورقم الجلوس ورقم القيد.

ثم يتم النقر على زر “عرض النتيجة” لعرض جميع تفاصيل النتيجة.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2023

من المتوقع أن يتم عقد مؤتمر صحفي بعد إعتماد النتائج وتوقعها من قبل السيد الدكتور موس المقريف، وزير التعليم في ليبيا، لإعلان نسبة النجاح العامة وأسماء الطلاب الأوائل، كما سيتم رفع النتائج على الموقع الرسمي للوزارة مباشرة بعد الإعلان عنها.

يذكر أن وزارة التعليم في ليبيا قد قررت تأجيل موعد اختبارات الدور الثاني للطلاب الذين لم يوفقوا في الدور الأول حتى يوم 9 يوليو 2023، بهدف منح الطلاب مزيدًا من الوقت للمراجعة والاستعداد للاختبارات.

الشهادة الإعداية 2023 ليبيا

تم إجراء امتحانات شهادة أتمام مرحلة التعليم الأساسي في ليبيا لعدد 188060 طالب وطالبة، وتم توزيع 13148 لجنة امتحانية على 13 دائرة أمتحانية في جميع أنحاء البلاد. وقد شارك في إشراف الامتحانات 1359 رئيس لجنة و3564 مراقباً، بجانب 26 ألف و368 ملاحظًا و1359 مرشدًا نفسيًا و224 مشرفًا للفئات الخاصة. كما بلغ عدد أفراد الأمن الذين قاموا بتأمين الأمتحانات 5436 فردًا، وتم توفير 2191 فردًا لخدمات الدعم الإضافية.

رابط موقع نتيجة الشهادة الإعدادية في ليبيا 2023 الدور الأول أفادت وزارة التربية والتعليم في ليبيا بأن عملية تصحيح اختبارات شهادة أتمام المرحلة الإعدادية قد بدأت، وتم الإعلان عن موعد صدور نتائج الدور الأول والتي ستكون متاحة على رابط موقع منظومة النتائج الجديدة للشهادة الإعدادية في ليبيا 2023 خلال الأيام الأولى من شهر يوليو 2023. نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2023 برقم الجلوس يتساءل العديد من الطلاب والطالبات الليبيين – البالغ عددهم 188,060 – عن موعد إعلان نتائج الدور الأول لامتحانات الشهادة الإعدادية في ليبيا لعام 2023، وذلك عبر الرابط الرسمي لوزارة التربية والتعليم في ليبيا moe.gov.lyـ وبحسب إعلان الوزارة، سيتم إجراء الدور الثاني من الامتحانات في 9 يوليو للطلاب الذين لم يتمكنوا من النجاح في الدور الأول، وعليه، من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج الدور الأول خلال الساعات القادمة عبر الموقع الرسمي للوزارة. وقد انتهت الوزارة من جميع مراحل تصحيح الأوراق، بما في ذلك عملية العد والفرز والمسح الضوئي، وجمع الدرجات مع درجات الأعمال السنوية.

نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2023 الدور الأول