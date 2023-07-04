رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في ليبيا 2023 الدور الاول imtihanat وزارة التربية والتعليم الليبية
تم الانتهاء من الامتحانات حيث وصل ما تقدم للامتحانات 188 ألف و60 طالب وطالبة وتم الاعلان من الوزارة أن أمتحانات الدور الثاني تبدأ في 9 يوليو الجاري، كما ان نتيجة الدور الأول سوف تظهر خلال ساعات على موقع وزارة التربية والتعليم بعد ان يتم الانتهاء من عملية التصحيح ومن خلال مقالنا سنتعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية في ليبيا 2023 الدور الاول.
نتيجة الشهادة الإعدادية في ليبيا 2023 الدور الاول
انتهت الاختبارات النهائية للعام الدراسي 2023/2022 خلال نهاية شهر مايو والتي تمت وسط إجراءات أمنية كما انه تم تامين عدد 13148 قاعة أمتحانية، وتمت من خلال متابعة 26 ألف و368 ملاحظ ويتم الانتظتر لجحين قيام الوزارة بفتح رابط وزارة التربية والتعليم وكتابة رقم الجلوس ورقم القيد الخاص بهم.
استخراج نتائج الشهادة الاعدادية ليبيا 2023
وزارة التربية والتعليم الليبية
سوف يتم القيام بعقد مؤتمر صحفي وفيه يتم الاعلان عن نسبة النجاح وأسماء الطلاب الأوائل ثم يتم بعدها رفعها على الموقع واعلنت الوزارة عن موعد أختبارات الدور الثاني للطلاب الذين لم يوفقوا في الدور الأول حتى يوم 9 يوليو 2023 الجاري.
نتيجة شهادة الشهادة الإعدادية ليبيا 2023
- وصل عدد الطلاب بمرحلة التعليم الأساسي يبلغ 188060 طالب وطالبة ووصل عدد رؤساء اللجان الامتحانية 1359 رئيس لجنة و3564 مراقب اما عن عدد الملاحظين 26 ألف و368 ملاحظ وعدد المرشدين النفسين 1359 مرشد و224 مشرف فئات خاصة كما انه يتم اليوم عقد المؤتمر الصحفي لإعلان النتيجة .