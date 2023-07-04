رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في ليبيا 2023 الدور الاول imtihanat وزارة التربية والتعليم الليبية

تم الانتهاء من الامتحانات حيث وصل ما تقدم للامتحانات 188 ألف و60 طالب وطالبة وتم الاعلان من الوزارة أن أمتحانات الدور الثاني تبدأ في 9 يوليو الجاري، كما ان نتيجة الدور الأول سوف تظهر خلال ساعات على موقع وزارة التربية والتعليم بعد ان يتم الانتهاء من عملية التصحيح ومن خلال مقالنا سنتعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية في ليبيا 2023 الدور الاول.

نتيجة الشهادة الإعدادية في ليبيا 2023 الدور الاول

انتهت الاختبارات النهائية للعام الدراسي 2023/2022 خلال نهاية شهر مايو والتي تمت وسط إجراءات أمنية كما انه تم تامين عدد 13148 قاعة أمتحانية، وتمت من خلال متابعة 26 ألف و368 ملاحظ ويتم الانتظتر لجحين قيام الوزارة بفتح رابط وزارة التربية والتعليم وكتابة رقم الجلوس ورقم القيد الخاص بهم.

استخراج نتائج الشهادة الاعدادية ليبيا 2023

نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا من هنا

او الحصول علي النتيجة برقم الجلوس والاسم من هنا

بعد ذلك انقر على نتائج الشهادة الإعدادية.

قم بإدخال رقم القيد التابع لطالب.

ثم الضغط على أيقونة عرض النتيجة.

على الفور سيظهر أمامك صفحة نتيجة الطالب مع بيان بدرجات كل مادة.

وزارة التربية والتعليم الليبية

سوف يتم القيام بعقد مؤتمر صحفي وفيه يتم الاعلان عن نسبة النجاح وأسماء الطلاب الأوائل ثم يتم بعدها رفعها على الموقع واعلنت الوزارة عن موعد أختبارات الدور الثاني للطلاب الذين لم يوفقوا في الدور الأول حتى يوم 9 يوليو 2023 الجاري.

نتيجة شهادة الشهادة الإعدادية ليبيا 2023