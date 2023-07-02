متاحه برابط مباشر.. نتائج البكالوريا سوريا 2023 حسب الاسم وزارة التربية والتعليم السورية

تشير مصادر وزارة التربية والتعليم في سوريا إلى أن نتائج شهادة التعليم الثانوي (البكالوريا) لعام 2023 ستصدر بعد عيد الأضحى وتبدو العلامات واعدة. ستقوم الوزارة بإصدار بيان رسمي قبل 24 ساعة من صدور النتائج وسيتم بثه على التلفزيون السوري والإذاعات الرسمية. يمكن الاستعلام عن نتائج البكالوريا سوريا 2023 عن طريق موقع وزارة التربية والتعليم السوري، حيث يمكن إدخال اسم الطالب ورقم الاكتتاب ومعرف المدرسة للوصول إلى النتائج.

نتائج البكالوريا سوريا 2023

سوف تعلن وزارة التربية السورية في الساعات القادمة عن نتائج البكالوريا الثانوية في مختلف المجالات وفي مناطق مختلفة بعد إكمال عمليات المراجعة والتدقيق في النتائج.

موقع وزارة التربية السورية “ moed.gov.sy ” هو رابط يمكن البحث فيه عن نتائج امتحان البكالوريا في سوريا لعام 2023 وفقًا للاسم ورقم التسجيل.

” هو رابط يمكن البحث فيه عن نتائج امتحان البكالوريا في سوريا لعام 2023 وفقًا للاسم ورقم التسجيل. إنه أحد المواقع الرسمية الهامة التي يبحث عنها جميع الأشخاص داخل سوريا لمعرفة نتائج الطلاب والطالبات في العام الدراسي الحالي، والتي ستعلنها وزارة التربية السورية لجميع الطلاب.

خطوات الحصول على نتيجه البكالوريا سوريا

يمكن الاستعلام عن نتائج البكالوريا عن طريق اتباع الخطوات التالية:

ادخل الطالب أو الطالبة عبر الدخول إلى رابط موقع وزارة التربية السورية.

اختيار أيقونة نتائج الامتحانات.

قم بتحديد الصف الدراسي الذي يتلقى فيه التلميذ التعليم، بالإضافة إلى ذلك، يتم تحديد ما إذا كان يدرس في شعبة علمية أو أدبية وتوضيح المحافظة التي تمت فيها إجراء الامتحانات.

كتابة الاسم في مربع الحواري الخاص به.

النقر علي كلمة بحث للإظهار النتيجة.

سوف تظهر النتيجة في حالة اعتمادها.

رابط نتائج البكالوريا في سوريا