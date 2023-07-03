هنا results.mlazemna تحميل نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول pdf عموم المحافظات وزارة التربية العراقية

ظهور نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول pdf بغداد يتم البحث عنه من قبل الطلاب في مرحلة التعليم المتوسط حيث تصدرت هذه النتائج قائمة الترند الأول في العراق خلال الساعات الماضية، وتم إجراء الامتحانات في شهر مايو في جميع المقرات المخصصة من قبل وزارة التربية العراقية، والطلاب كانوا يبحثون باستمرار عن النتائج على موقع “نتائجنا” الرسمي، ولهذا سوف نستعرض المزيد من التفاصيل عن نتائج، وبالإضافة إلى الخطوات اللازمة للحصول عليها.

ظهور نتائج الثالث متوسط 2023 دور اول

يستعلم العديد من الطلاب عن نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول الكرخ الثانية وكل المحافظات ، التي من المقرر الإعلان عنها من خلال موقع ملازمنا خلال الأيام القادمة وفور الانتهاء من أعمال التصحيح والتدقيق في الكنترولات، حيث تعلن النتائج مباشرة في مديريات التربية بشكل مركزي، ومن المقرر أنه سوف يتم الإعلان عن هذه النتائج خلال الأسبوع المقبل على الموقع الرسمي للوزارة بالعراق وذلك بعد الانتهاء من عمليات التصحيح هذا من خلال الرقم الامتحاني طبقًا لتصريحات بعض مسؤولي الوزارة، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التدقيق والتصحيح والمراجعة ورصد الدرجات.

خطوات الحصول على نتائج الثالث متوسط 2023 دور اول

وفيما يلي خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط بغداد وعموم المحافظات عن طريق اتباع الآتي..

الضغط على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية .

أو التوجه إلى https://results.mlazemna.com/

ابحث عن الخدمات الإلكترونية.

النقر على صفحة النتائج.

حدد نتيجة الصف الثالث متوسط.

كتابة رقم الامتحان الخاص بالطالب، ورقم الجلوس الخاص به.

تحديد المحافظة التي يقيم بها الطالب.

النقر على كلمة “عرض النتائج”.

وبالتالي ستبدو بعد ذلك نتيجة الطالب بشكل مفصل، ويسهل طباعتها.

أوضحت الوزارة أن هذه الاختبارات قد تمت بكفاءة ، ووضعت جميع المعايير من أجل ضبط جميع اللجان التعليمية بجميع الإدارات التعليمية بجميع المحافظات العراقية، ولن تبدو أي شكاوي حول عملية أداء الاختبارات.

نتائج الثالث متوسط 2023 الكرخ الثانية

الحصول على جميع النتائج يتم في كافه محافظات الجمهوريه عن طريق رابط وزاره التربيه وذلك عن طريق اتباع الخطوات التي قدمناها لكم في الفقره السابقه حيث يبحث العديد من الطلاب والطالبات عن النتائج الخاصه بهم بشكل الكتروني وهو الامر الذي يتم الاستعلام عنه بشكل فوري من خلال الرابط الرسمي موقع نتائجنا.