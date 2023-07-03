Pdf رابط results.mlazemna تنزيل نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول كل المحافظات وزارة التربية العراقية

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول موقع نتائجنا بغداد وجميع المحافظات خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو، بعد الانتهاء من عملية التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات والتحقق منها، وتستعد وزارة التربية العراقية حاليا لإعلان عن هذه النتائج رسميا عبر موقعها أو موقع نتائجنا المخصص لإعلان النتائج بجميع المراحل التعليمية، وقد سهلت على الطلاب الحصول عليها إلكترونيا من أجل توفير الجهد والوقت أو بدلا من التوجه إلى المدارس، ولهذا تابعونا لمعرفة المزيد.

استخراج نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول

الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول pdf ميسان وكل المحافظات تعتبر المرحلة المتوسطة في العراق من المراحل التعليمية المهمة التي تؤهل الطلاب للانتقال إلى المرحلة الإعدادية، ويُمكن للطلاب في هذه المرحلة تحديد اختصاصاتهم الدراسية المستقبلية، ويتطلب الانتقال إلى الجامعة في المستقبل تحقيق مجموعات معينة في المرحلة الإعدادية، لذا، تُعتبر المرحلة المتوسطة مهمة بشكل كبير للطلاب لتحديد مسارهم الدراسي المستقبلي، وحاليًا، يجري الطلاب امتحانات المرحلة المتوسطة بنجاح، وتتميز ببعض المواد الصعبة التي تتجاوز مستوى الطلاب المتوسط حيث يتم تصميم هذه المواد الصعبة لتمييز الطلاب المتفوقين وقد انتهت الامتحانات في 17 يونيو، وسيتم بعدها بدء عملية تصحيح ومراجعة أوراق الطلاب، من المقرر أيضًا أن تُعلن النتائج الرسمية خلال أسبوع من ذلك التاريخ، والجدير بالذكر أن تلك المرحلة حاسمة في مسيرة تعليم الطلاب وتحديد مسارهم المستقبلي، ونتمنى للطلاب التوفيق في اجتياز الامتحانات وتحقيق نجاحهم في المرحلة المتوسطة.

كيفية الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2023 موقع نتائجنا الدور الاول

يتم نشر نتائج الثالث متوسط 2023 بغداد الكرخ الاولى على الموقع الرسمي، ويمكنك عزيزي الطالب الحصول عليها من خلال كتابة رقم المقعد الخاص بك، وهذا مايميز موقع الوزارة عن المواقع الأخرى التي توفر جميع النتائج لكافة المحافظات العراقية، واتبع الخطوات الآتية التي تمكنك من الحصول على النتائج:

الدخول إلى موقع وزارة التربية العراقية .

الولوج إلى موقع نتائجنا https://results.mlazemna.com/rr23t/.

اختر نتيجة الصف الثالث المتوسط.

اكتب رقم المقعد الخاص بك .

تخير المحافظة التي تقيم بها.

اضغط على استعلام النتيجة.

ومن ثم سوف تظهر بيان تفصيلي لجميع درجاتك في جميع المواد الدراسية.

كما أتاحت الوزارة أيضًا نشر النتائج عبر موقع نتائجنا، و من المتوقع إعلانها خلال الأسبوع المقبل من شهر يوليو.

نتائج الثالث متوسط 2023 موقع نتائجنا

الحصول على النتائج في جميع المواد الدراسيه تظهر في وقت قريب جدا عن طريق رابط الوزاره الرسمي التي اعلنت ان النتائج سوف تكون في الاسبوع الاول من شهر يوليو الجاري وذلك بعد انتهاء عمليه التصحيح ستظهر نتيجه كل المحافظه على حده كما يتم الاعلان عن اسماء اوائل الطلاب.

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الاستعلام عن نتائج الطلاب يتم عن طريق الموقع الرسمي للوزاره التي اعلنت انها سوف تكون متاحه خلال ذلك الاسبوع وذلك عن طريق الموقع الرسمي الخاص بها وكذلك رابط نتائجنا حيث ان عمليه استخراج النتائج تتم بشكل الكتروني عن طريق كتابه الرقم الامتحاني الخاص بالطالب في المكان المخصص له.

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ان الطلاب يرغبون الان في اتمام عمليه الاستعلام عن هذه النتائج من خلال المنزل حيث ان الوزاره قد اعلنت عن قرب موعد ظهور النتائج وذلك بعد انتهاء نسبه كبيره من التصحيح الاوراق في جميع المحافظات حيث يتم الحصول عليها بالرقم الامتحاني الخاص بالطالب والذي يجب ان يتم كتابته بشكل صحيح في المكان المخصص له.