هتتفرج على الماتش ببلاش وبجودة عالية كمان!! تردد قناة اون تايم سبورت 2023 الجديد

يتساءل الكثير من محبي كرة القدم المصرية عن تردد قناة اون تايم سبورت 2023 الجديد لمتابعة أهم المباريات الدوري المصري والتي سيتم عرضها يوم الخميس الموافق 9 مايو لعام 2023 حيث تُقدم القناة المباريات بشكل حصري، وأيضًا تهتم ببث المباريات المهمة والعالمية مثل الدوري الأفريقي مونديال كأس العالم وغيرها من المباريات، كما أن القناة لم تقتصر على المباريات كرة القدم فقط بل تقوم ببث مباريات كرة السلة ويمكن معرفة تردد القناة من خلال المقال.

تردد قناة اون تايم سبورت 2023 الجديد

يمكن متابعة مباريات كرة القدم المصرية من خلال القناة بعد ضبط ترددها علي القمر الصناعي نايل سات الرياضية 1 وذلك من خلال ذلك التردد :

التردد:11681

الاستقطاب :افقي

معامل تصحيح الخطأ :4/3

معدل الترميز :27500

تردد قناة اون تايم سبورت 2

التردد:10853

الاستقطاب :افقي

معامل تصحيح الخطأ :6/5

معدل الترميز :27500

تردد قناة اون تايم سبورت 3

التردد:12303

الاستقطاب :افقي

معامل تصحيح الخطأ :6/5

معدل الترميز :27500

مميزات قناة أون تايم سبورت

يهتم عشاق كرة القدم المصرية لمعرفة مميزات قناة أون تايم سبورت فهي تُعد من القنوات التي تعرض المباريات الرياضية،. كما أنها تقوم بعرض محتواها بشكل حصري وأيضًا يمكن للمشاهدين متابعة المباريات بشكل مجاني بدون دفع أي اشتراك،. وايضا يتم عرض محتواها بشكل دقيق وواضح بدون أي انقطاع أو أي تشويش ويتم ذلك علي مدار اليوم خلال الـ 24 ساعة. وبذلك يمكن لمتابعي كرة القدم المصرية مشاهدة جميع المباريات من خلال ضبط تردد القناة الجديد.