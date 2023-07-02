“اسمك موجود” أعرف أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق .. من هنا 2023

يظل بحث الأشخاص مستمرًا حول التعرف على رابط الوزارة الالكتروني الذي أتاحته لمعرفة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق ، إذ أنه كما نعلم أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية دائمًا ما توفر المواطنين جميع الخدمات الخاصة بهم إلكترونيًا، لكي يتم تيسير كافة الأمور التي يرغبون في القيام بها، فيمكن بسهولة أن تستعلم عن اسمك، وتعرف ما إذا كنت مشمولًا للحصول على الدعم أم لا.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق

قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالإعلان في وقتٍ سابق عن ظهور نتائج أول دفعة التي كانت بدايتها بشهر أبريل الماضي، والتي قد استمرت بشهر مايو، إلى أن بدأت مرحلة الإعلان عن ثاني دفعة بشهر يونيو الحالي، كما أن العديد من المواطنين يرغبون في التعرف على خطوات الاستعلام عن تلك الأسماء المقبولة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية العراق، وفيما يلي تلك الخطوات الخاصة بالاستعلام:

أولًا: اذهب إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الإلكتروني، بالضغط هنا.

ثانيًا: انتقي عبارة “البحث عن اسماء الرعاية الاجتماعية”، الموجودة أمامك.

ثالثًا: أدخل باقي البيانات اللازمة منك.

أخيرًا: انقر على زر “تحميل كشوفات أسماء الرعاية الاجتماعية العراق”.

رابط اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق

يمكن الآن معرفة أسماء الرعاية الاجتماعية آخر وجبة، بكل سهولة، عن طريق الولوج لموقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ومن ثم اتباع المواطن العراقي جملة الخطوات السابقة التي تم تحديدها من جانب الوزارة، إذ أنه بمجرد السير على هذه الخطوات، يمكن بسهولة الاطلاع على كافة الاسماء المقبولة لتحصل على دعم الرعاية الاجتماعية العراق الوجبة التاسعة.