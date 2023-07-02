“من هنــا” تردد قناة زي ألوان الجديد 2023 على نايل سات وعرب سات .. وخطوات الضبط بكل سهولة

بحث المواطنين عن تردد قناة زي ألوان ، التي تبث جملة كبيرة من المسلسلات المميزة والجميلة، والتي تمكنت من جذب المشاهدين نحوها، ومن الجدير بالذكر أن تلك القناة تتسم بالعديد من المميزات التي لا تعد ولا تحصى، من بينها أن الإعلانات بها ليست طويلة، هذا بجانب أنها تبث المحتوى الخاص بها بشكل مجاني تمامًا من دون سداد أي اشتراك شهري، هذا بجانب أنها تبث المحتوى بأعلى جودة وكفاءة، كذلك أنها تقوم ببث سلسلة هائلة كما ذكرنا من المسلسلات الهندية والتركية، وغيرها.

تردد قناة زي ألوان

البحث لا يتوقف من جانب العديد من المواطنين عن تردد قناة زي ألوان ، حيث أن تلك القناة تمكنت من نيل إعجاب الكثير من الأشخاص، وذلك يرجع إلى المسلسلات المميزة التي تبثها القناة، من بينها المسلسل الهندي جودا أكبر، وغيرهم من المسلسلات الأخرى، مثل مسلسل البنات زينه البيت، وكذلك مسلسل مكانك في القلب هو القلب كله، الذي نال على إعجاب عدد كبير من الجمهور، وصار البحث عن القناة يزداد من أجله، هذا بجانب أن التردد الجديد للقناة، جاء ليكون كما يلي:

التردد 11277

معدل الاستقطاب افقي

معدل الترميز 27500

معامل التصحيح ⅚

مسلسلات قناة زي ألوان

تقوم قناة زي ألوان ببث العديد من المسلسلات التي من ضمنها، كل ما يلي: