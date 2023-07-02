تقديم الصف الاول الثانوي 2023 – 2024 بالرقم القومي جميع المحافظات والأوراق المطلوبة للتسجيل عبر tansiksec.emis.gov.eg

تقديم الصف الاول الثانوي 2023، بمجرد الانتهاء من امتحانات الشهادة الإعدادية وظهور النتائج يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن خطوات تقديم الصف الاول الثانوي 2023، وقد أعلن السيد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بدء إعلان التنسيق الخاص بالمرحلة الأولى للالتحاق بالصف الأول من المرحلة الثانوية، على أن تتم عمليات التقدم للالتحاق بالصف الأول الثانوي إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم المصرية، وفقًا للتعليمات والشروط التي تضعها الوزارة والواجب توافرها لدى كل من يريد الالتحاق بالصف الأول الثانوي، وفي سياق متصل صرحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن البدء في عملية تلقى طلبات الالتحاق بالصف الأول من المرحلة الثانوية سيبدأ من بداية الشهر الحالي شهر يوليو وحتى الشهر القادم شهر أغسطس.

تقديم الصف الاول الثانوي 2023

كان الموضوع الذي يشغل جميع طلاب الشهادة الإعدادية في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية فور الانتهاء من اجتياز اختبارات الشهادة الإعدادية التي عقدت الشهر الماضي هو تقديم الصف الاول الثانوي 2023، والآن تم الإعلان عن فتح باب التقديم على المرحلة الأولى من الثانوي العام والفني لجميع المحافظات المصرية المختلفة، وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الأوراق المطلوبة للتقديم وهي:-

ملف ورقي للتقديم للطالب في الصف الأول الثانوي. الملف الذي حصل عليه الطالب من المدرسة الإعدادية التابع لها. أصل شهادة نجاح الطالب بالإعدادية + عدد 3 صور. إيصال دفع المصروفات الدراسية + عدد 2 صورة. شهادة ميلاد الطالب كمبيوتر + عدد 3 صور. عدد 5 صور شخصية للطالب. شهادة صحية للطالب. بطاقة ولي الأمر.

خطوات تقديم الصف الاول الثانوي 2023

على كل من يرغب في القيام بعملية تقديم الصف الاول الثانوي 2023 اتباع الخطوات التالية: