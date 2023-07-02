هنا..رابط نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2023 برقم القيد عبر موقع وزارة التربية والتعليم الليبية moe.gov.ly

يتساءل الكثير من طلاب وطالبات الإعدادية في ليبيا عن موعد إعلان نتائج الدور الأول للعام الدراسي 2023، والذي يمكن الاطلاع عليها عبر موقع وزارة التربية والتعليم الليبية بإدخال رقم القيد الخاص بكل طالب ، وطالبة ، وفي هذا الصدد، أعلنت الوزارة أن الدور الثاني من الامتحانات سيتم إجراؤه في تاريخ 9 يوليو المقبل للطلاب الذين لم ينجحوا في الدور الأول ، وبالتالي، من المتوقع إعلان نتائج الدور الأول خلال الساعات القادمة عبر الموقع الرسمي للوزارة، حيث أن عملية تصحيح الأوراق والعد والفرز والمسح الضوئي تمت بالفعل، وتم جمع الدرجات بما في ذلك درجات الأعمال السنوية ، ومن خلال موقعنا الالكتروني البديل نيوز نستعرض معكم جميع خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية في ليبيا

نتيجة الشهادة الاعدادية في ليبيا 2023

يتساءل الكثير من طلاب وطالبات الإعدادية في ليبيا عن موعد إعلان نتائج الدور الأول للعام الدراسي 2023، والذي يبلغ عددهم 188,060 طالباً وطالبة في جميع أنحاء الدولة الليبية. وأكدت وزارة التربية والتعليم في ليبيا أن امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية ستجرى في 9 يوليو للطلاب الذين لم يتمكنوا من النجاح في الدور الأول. وبالتالي، من المتوقع الإعلان عن نتائج الدور الأول خلال الساعات القادمة عبر الموقع الرسمي للوزارة. وقد أفادت الوزارة بأنه تم الانتهاء من جميع مراحل تصحيح الأوراق، بما في ذلك عملية العد والفرز والمسح الضوئي، وجمع الدرجات مع درجات الأعمال السنوية.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية في ليبيا 2023

يمكن الحصول على نتائج الشهادة الإعدادية في ليبيا للعام الدراسي 2023 من خلال اتباع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم الليبية عن طريق الرابط moe.gov.ly.

2. البحث عن رابط نتائج الشهادة الإعدادية 2023 الدور الأول.

3. إدخال بيانات الطالب المراد الإطلاع على نتيجته، وهي: الاسم، ورقم الجلوس، ورقم القيد.

4. النقر على عرض النتيجة لتظهر كافة تفاصيل النتيجة.

يجب الانتباه إلى أنه يتم نشر النتائج على الموقع الرسمي للوزارة بعد إعلانها رسمياً، ويتم تحديث الموقع بشكل منتظم لعرض النتائج الجديدة. كما ينصح الطلاب بالتأكد من صحة بياناتهم قبل البحث عن النتائج