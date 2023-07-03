تحميل على جوجل درايف نتائج الصف الثالث متوسط 2023 الدور الاول عبر موقع وزارة التربية العراقية برابط مباشر

نتائج الصف الثالث متوسط 2023، في الوقت الحالي ينتظر الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر الإعلان الرسمي من قبل وزارة التربية عن نتائج الدور الأول لامتحان الصف الثالث المتوسط لعام 2023، سيتم توفير النتائج في شكل ملف PDF ليتسنى للجميع تنزيلها ومعرفة نتائجهم ومجموع درجاتهم الخاصة، ستقوم وزارة التربية العراقية بنشر ورفع النتائج على الفور بعد أن يتم اعتمادها رسميًا من قبل الوزير المختص، وسيشمل ذلك جميع محافظات البلاد.

نتائج الصف الثالث متوسط 2023

أعلن السيد محمود القيسي نائب رئيس اللجنة النيابية بأنه تم استكمال 25% من نتائج الصف الثالث متوسط 2023 الدور الأول، ويتبقى فقط 25% من النتائج ليتم تصحيحها قريبًا، سيتم التأكد من الدرجات وتسجيلها بدقة قبل نشرها على موقع “نتائجنا”، وسيتمكن الطلاب من الاستعلام عن نتائجهم بسهولة.

سيتم الحصول على نتائج الدور الأول للصف الثالث عن طريق زيارة موقع “نتائجنا” الإلكتروني، حيث سيتم نشر النتائج مباشرة بمجرد توفرها، يمكن الدخول إلى الرابط المخصص لنتائج الثالث متوسط لعام 2023 في بعض المحافظات منها واسط وذي قار، ستكون النتائج متاحة للتنزيل بصيغة ملف PDF، ما يسهل الحصول عليها والاحتفاظ بها لاحقًا، بالإضافة إلى ذلك، ستقوم وزارة التربية العراقية بنشر نتائج الطلاب على صفحاتها الرسمية، وكذلك ستقوم مديريات التربية بنشر الرابط على صفحاتها والمواقع الإلكترونية الخاصة بها لتسهيل عملية الوصول إلى النتائج بكل يسر وسهولة.

رابط الحصول على نتائج الثالث متوسط دور اول 2023

بإمكان الطلاب تنزيل نتائج الصف الثالث متوسط 2023 بكل سهولة عن طريق موقع “نتائجنا”، يتيح الموقع رابط تحميل نتائج الطلاب على درايف بعد نشرها رسميًا على موقع وزارة التربية، يمكنكم متابعة نتائج جميع المحافظات العراقية من خلال الصفحات الرسمية لوزارة التربية على منصات فيسبوك وتليغرام، حيث يتم توفير نتائج بصيغة PDF، يمكن تنزيل كشوف نتائج الطلاب باتباع الخطوات التالية: