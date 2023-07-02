الآن ظهرت .. احصل على نتيجة دبلوم التجارة برقم الجلوس عبر هذا الرابط “من هنــا” 2023

ينتظر طلاب الدبلومات الفنية إعلان الوزارة عن نتائج الطلاب والذين انهوا امتحانات العام منذ أكثر من أسبوعين، وقد صرحت الوزارة أنه سيتم الإعلان عن نتيجة دبلوم التجارة برقم الجلوس عقب انتهاء إجازة العيد وفيما يلي سنتعرف على طريقة الحصول على نتائج الطلاب برقم الهوية من الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فتابعونا فضلا.

نتيجة دبلوم التجارة برقم الجلوس

يمكن لكل طالب الحصول على نتيجته بطريقة إلكترونية من خلال موقع نتائج الدبلومات الفنية التابع لوزارة التعليم والتعليم الفني، وذلك في الموعد الرسمي الذي حددته الوزارة عقب انتهاء عمليات التصحيح ورصد الدرجات واعتماد النتيجة رسميا، كما توفر الوزارة نتيجة دبلوم التجارة برقم الجلوس وبالإسم من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة.

الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس

وفرت وزارة التعليم والتعليم الفني طريقة الحصول على نتيجة الطلاب من خلال الموقع الرسمي عقب الإعلان عنها رسمياً دون دفع أي رسوم وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول للموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الفني.

اضغط على زر الخدمات الإلكترونية.

اختر نتائج طلاب الدبلومات الفنية.

حدد المرحلة التعليمية.

قم بكتابة رقم جلوس الطالب.

ومن ثم قم بالضغط على ايقونة الاستعلام.

على الفور سوف تظهر تفاصيل نتيجة الطالب مجموع الدرجات والتقدير العام فور رفعها رسميا على الموقع.

نسبة النجاح في الدبلومات الفنية

حرصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على طمأنة الطلاب وأولياء الأمور عقب الانتهاء من عملية التصحيح ورصد الدرجات واعلان نسبة النجاح التي أكدت الوزارة أنها مرتفعة عن السنوات الماضية.