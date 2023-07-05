نتائج الثالث متوسط دور اول pdf جميع المحافظات اونلاين برابط مباشر || موقع نتائجنا الالكتروني لوزارة التربية العراقية

نتائج الثالث متوسط دور اول يقتصر الإعلان عنها عادةً على فترة يوليو وأغسطس من كل عام، ومن المتوقع أن تعلن وزارة التربية العراقية نتائج الدور الأول للامتحانات خلال هذه الأيام، ستتاح النتائج للطلاب وأولياء الأمور للاطلاع عليها عن طريق موقع وزارة التربية العراقية على الإنترنت أو من خلال تطبيقها الرسمي، كما يمكن للطلاب الحصول على النتائج من مدارسهم أو زيارة مراكز الامتحانات المختصة في المحافظات، يُنصح بمتابعة موقعنا البديل للحصول على أحدث المعلومات حول موعد نشر النتائج يمكنك وضع رقم جلوسك فالتعليقات وفور إعلان النتيجة سنساعدك في الحصول عليها.

نتائج الثالث متوسط دور اول

يُعتبر الثالث المتوسط خطوة حاسمة في مسار التعليم، حيث يُهيئ الطلاب للانتقال إلى المرحلة الاعدادية واختيار تخصصاتهم الدراسية المستقبلية، يتحقق التأهل إلى الجامعة للطلاب الذين يتفوقون في المرحلة الاعدادية ويحققون نتائج مميزة في موادهم الدراسية، وبناءً على هذه النتائج يتم تحديد مسارهم الأكاديمي المستقبلي وفقًا لاهتماماتهم وقدراتهم.

توشك نتائج الثالث متوسط دور اول في العراق للعام الحالي 2023 على الظهور، وقد أكد وزير التربية العراقية أنه تم ضمان أمان الدفاتر الامتحانية داخل الكنترولات، وأنه لا يمكن لأي تدخلات غير مشروعة أو فتح غير مسموح به لتلك الدفاتر، حث المواطنين على عدم الاستماع للشائعات الكاذبة أو التأثر بها.

رابط استخراج نتائج الثالث متوسط 2023 العراق

يُمكن الاطلاع على نتائج الثالث متوسط العراق للدور الأول تتمثل في زيارة موقع وزارة التربية والتعليم العراقية واتباع الخطوات التالية: