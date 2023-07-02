إاسمك pdf|| رابط نتائج ثالث متوسط العراق 2023 دور أول نتائجنا والسومرية الكرخ الأولى

رابط نتائج ثالث متوسط العراق 2023 تعلن وزارة التربية والتعليم في العراق خلال ساعات عن نتائج الثالث متوسط العراق الدور الأول وذلك من خلال الدخول على منصتها الرسمية المدشنة لمنح الطلاب مختلف الخدمات التعليمية، والتي من بينها استخراج النتيجة لكافة المراحل التعليمية ومن بينها الثالث المتوسط أحد أهم الصفوف التعليمية المحددة لمسار تعليم الطلاب، وفيما يلي المزيد حول النتائج الخاصة بهذا الصف الدراسي، وكيفية استخراجها.

رابط نتائج ثالث متوسط العراق 2023

رابط نتائج ثالث متوسط العراق 2023 يستطيع مختلف الطلاب أن يطلعوا على كافة الدرجات الخاصة بهم بعد أن أدوا الاختبارات مؤخرًا بالثالث المتوسط العراقي فور الإعلن عن ظهورها، وذلك عن طريق الدخول لموقع نتائجنا التابع لوزارة التربية العراقية فهو يسهل على جميع الطلبة في كافة المحافظات العراقية الاطلاع على كشف الدرجات.

بعد تسجيل الدخول، وتدوين كل البيانات التي تخص الطالب، من الممكن النقر على زر عرض النتائج مع إمكانية تحميل الملف الخاص بالنتيجة بصيغة بي دي إف.

موعد ظهور نتائج الثالث المتوسط في العراق

لم تعلن الوزارة حتى الآن بشكل مفصل ودقيق عن الموعد الخاص بظهور النتيجة، ولكن سيكون الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة، ولذلك يمكن لجميع الطلاب متابعة الموقع الخاص بالوزارة حيث أن كافة السجلات الخاصة بالنتائج ستظهر بمجرد اعتماد النتيجة.

الجدير بالذكر أن الوزارة قد اهتمت عن كثب بسير الاختبارات في كل المحافظات في العراق كما اهتمت بأن تكون الاختبارات في مستوى متوسط، ولذلك لم تأتِ أي شكوى من قبل الطلبة والطالبات بخصوص مدى صعوبة أو تعقيد الاختبارات، كما كانت كافة اللجان مهيأة تهيئة كاملة لكي يؤدي الطلاب الاختبارات بمنتهى الراحة، وبدون أي ضغوط وهو ما حرصت عليه كافة المديريات والإدارات التعليمية.

نسبة النجاح بالثالث المتوسط العراق

أشارت الكثير من الإحصاءات التي تم الإعلان عنها من قبل وزارة التربية والتعليم إلى نسب النجاح في كل مادة من المواد الدراسية، وعليه فقد لوحظ ارتفاع نسبة ومستوى نجاح الطلاب وهو ما أظهرته نتائج الثالث متوسط العراق على مستوى مدارس محافظات ومدن العراق، كما جاءت الإشادة من خلال الطلاب بأن مستوى تعقيد وصعوبة الاختبارات كان منخفضًا.

نتائج الثالث متوسط في العراق

إنتظار كبير من جانب الطلبة والطالبات الأن في كل مكان في بقاع جمهورية العراق حيث من المنتظر أن يتم صدور النتائج خلال الأيام المقبلة، خاصة بعد انتهاء أجازة العيد وإستئناف عمليات تصحيح المواد المتبقية في العراق للثالث متوسط، ومن المنتظر أن تعلن النتائج في أسبوعنا الأول أو الثاني من تموز.