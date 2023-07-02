نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس (زراعي – صناعي ) موعد ظهورها ورابط الاستعلام

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس يعتمد على توجيهات وزارة التعليم الفني المختصة في البلد الذي يجري فيه الامتحان، عادةً ما يتم الإعلان عن نتائج الدبلومات الفنية (زراعي – صناعي – فندقي – تجاري)، بعد انتهاء عملية التصحيح والتدقيق وإعداد النتائج النهائية، قد يتم الإعلان عن الموعد المحدد لنشر النتائج في وسائل الإعلام المحلية أو عبر الصفحات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي.

تشير تصريحات الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التعليم للتعليم الفني إلى أنه جارٍ العمل على تقدير ورصد جمع الدرجات لامتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي ( 2022 – 2023 )، يهدف ذلك إلى إعداد النتائج النهائية للدبلومات الفنية والاستعداد لإعلانها في الوقت المناسب.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس

نقلاً عن تصريحات نائب وزير التعليم للتعليم الفني، يشير إلى أن اعتماد وإعلان نتائج الدبلومات الفنية لعام 2023 سيتم باعتماد الدكتور ” رضا حجازي ” وزير التربية والتعليم في مصر، ومن المتوقع أن يتم ذلك عقب عودة الوزير من إجازة عيد الأضحى المبارك، نتوقع أن يتم الانتهاء من عملية تقدير الدرجات وجمعها قريبًا، ومن ثم سيتم الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 في الفترة المقبلة.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس

أوضحت التصريحات أن اعتماد النتيجة وإعلانها للطلاب سيتم خلال الأسبوع الجاري، وهذا يشير إلى أن الطلاب سيتمكنون من الاطلاع على نتائجهم في القريب العاجل، ينصح بمتابعة المصادر الرسمية لوزارة التربية والتعليم في مصر للحصول على تحديثات حول موعد اعتماد وإعلان نتائج الدبلومات الفنية لعام 2023.