دخول هنا نتيجة الدبلومات الزراعية 2023 رابط هنا استعلام نتائج الدبلومات الفنية

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمصر قرارًا هامًا حول موعد اعلان نتائج الدبلومات الفنية لجميع الشعب والأقسام، حيث يمكن لجميع الطلاب والطالبات الحصول على نتائجهم من خلال رابط إلكتروني أتاحته الوزارة للطلاب من أجل إعلان النتيجة من خلاله عن طريق ادخال رقم الجلوس فقط، وسيتم إتاحة النتيجة فور الانتهاء من عملية تصحيح الأوراق واعتمادها من السيد الدكتور رضا حجازي وزير التعليم، ومن الجدير ذكره أن امتحانات الدبلومات الفنية تمت بشكل كبير من النزاهة والدقة والشفافية لمنع حالات الغش التي كانت منتشرة في الفترات الأخيرة حتى يحصل كل طالب على حقه.

رابط الإستعلام نتيجة الدبلوم الفنية 2023 الدور الأول

يمكن لجميع طلاب وطالبات الدبلومات الفنية بجميع شعبها الاستعلام عن النتيجة والحصول عليها فور ظهورها على موقع بوابة الديوان الفنية بعد إتمام الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط بوابة الدبلومات الفنية.

اختر بند خدمات الأفراد.

ومنه اختر أيقونة نتائج الطلاب من الشاشة الرئيسية.

اختر نتائج الدبلومات الفنية، واختر الشعبة المقيد بها الطالب.

اكتب اسم الطالب كاملا ورقم جلوسه في الخانة المخصصة لذلك.

اضغط اخير ا على كمية بحث أو إستعلام.

انتظر قليلا وستكون النتيجة أمامك على الشاشة.

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية

بعد أن انتهى طلاب الدبلومات الفنية من أداء امتحانات نهاية العام الدراسي لعام 2023 م، ومنذ ذلك الحين والوزارة تعكف على عملية تصحيح أوراق الإجابات من أجل إتاحة النتيجة للطلاب بعد انتهاء عيد الأضحى المبارك، وسيتم اعتماد النتيجة قبل اتاحتها على موقع الوزارة عن طريق ادخال رقم الجلوس، ومن الجدير بالذكر أن النتيجة ستكون متاحة للطلاب في الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل 2023م، وسيتم تفعيل الموقع فور إعتماد النتيجة من السيد الوزير.

الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس

أتاحت وزارة التربية والتعليم المصرية إمكانية حصول طلاب الدبلومات الفنية كافة الشعب تجاري وصناعي وزراعي رابط إلكتروني يمكن للطلاب من خلاله الحصول على نتائجهم عن طريق إدخال رقم الجلوس دون أن يضطروا للخروج من المنزل وذلك للتيسير والتسهيل على الطلاب.

توقيت ظهور الدبلومات الفنية

تحديث اليوم الأحد الموافق الثاني من شهر يوليو الجاري لعام 2023 حيث تستمر عمليات البحث من قبل المواطنين في كل مكان في جمهورية مصر العربية حول التعرف على نتائج الدبلومات الفنية الدور الأول للعام الجاري، والتي اوشكت على الظهور وقاربت عمليات التصحيح فيها على الإنتهاء.