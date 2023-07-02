كيفية استخراج نتائج الثالث متوسط 2023 pdf الدور الاول عبر موقع نتائجنا الالكتروني .. نكشف عن كافة التفاصيل

نتائج الثالث متوسط 2023، ذلك وقد تم بدء عملية تصحيح الدفاتر الامتحانية منذ اليوم الأول للامتحانات في جميع المحافظات، ولم يتم تحديد موعد رسمي لإعلان نتائج الصف الثالث المتوسط في العراق دور أول لعام 2023، ومع ذلك، أشارت وزارة التربية إلى أنه سيتم الإعلان عن النتائج فور الانتهاء من عملية التصحيح في جميع المحافظات، يُتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك، تابعوا معنا لمعرفة آخر التحديثات بشأن نتائج الطلاب في العراق.

نتائج الثالث متوسط

سيتم قريبًا الكشف عن نتائج الثالث متوسط 2023 العراق، وستتم نشر النتائج في عدة محافظات في البلا بما في ذلك بغداد (الكرخ والرصافة)، ذي قار، نينوى، ميسان، البصرة، ديالى، المثنى، كركوك، النجف، الأنبار، القادسية، صلاح الدين، بابل، والسليمانية، ينتظر العديد من الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر هذه النتائج، حيث تُعتبر دليلًا على مستواهم الدراسي وتساعدهم في تحديد مسار تعليمهم المستقبلي.

تستمر عملية تصحيح أوراق نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول في محافظة ذي قار حتى الوقت الحالي، حيث يتم تنفيذها في جميع المراقبات التعليمية، تهدف هذه العملية إلى الاستعداد لإعلان نتائج الطلاب في وقت قريب.

رابط نتائج الثالث متوسط العراق 2023 دور اول

أشار وزير التربية العراقي، علي حميد مخلف الدليمي، إلى ارتفاع نسبة النجاح في نتائج الثالث المتوسط لعام 2023 بناءً على النتيجة الأولية، يجري التصحيح حاليًا بالكامل ولا ينبغي الاعتماد على الأخبار الزائفة بشأن ظهور النتائج والدرجات، سيتم الإعلان عن نتائج الطلاب رسميًا على موقع وزارة التربية العراقية في الموعد المحدد مسبقًا، بالإضافة إلى ذلك، نحن نقدم إعلان نتائج الثالث متوسط 2023، من خلال الخطوات التالية: