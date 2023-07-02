كيفية التقديم في الكليات العسكرية السعودية 1445 وشروط التقديم في الكلية العسكرية عبر منصة القبول الموحد

أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن فتح باب التقديم في التربية العسكرية للعام الدراسي 1445، يمكن لحاملي شهادة الثانوية العامة التقدم للالتحاق بالكليات العسكرية خلال الأسبوع الحالي، يرغب العديد من المواطنين في المملكة السعودية الحاصلين على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها في معرفة خطوات التقديم في الكلية العسكرية.

فيما يلي تفاصيل عن خطوات التقديم في الكليات العسكرية بالمملكة السعودية والمعلومات المطلوبة، سيتم شرح شروط التقديم في الكليات العسكرية والأوراق المطلوبة للتقديم وخطوات التقديم في الكليات العسكرية.

أعلنت وزارة الدفاع السعودية فتح باب الالتحاق بالكليات العسكرية في اليوم السابع من شهر ذي الحجة الحالي، والموافق 25 يونيو الجاري. لم يتم تحديد موعد إغلاق باب التقديم، لذلك يُنصح بالتقديم في أقرب وقت ممكن.

شروط التقديم في الكليات العسكرية السعودية 1445

شروط التقديم في الكليات العسكرية السعودية هي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية من حيث الأصل والمنشأ والولادة.

حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن سبعة عشر عامًا ولا يزيد عن اثنين وعشرين عامًا.

ألا يكون قد حكم عليه بحد شرعي.

عدم إدانته بجرائم تتعارض مع الآداب والشرف.

اجتياز الاختبارات الطبية والفحص الطبي المبدئي والنهائي.

أن يتمتع بلياقة بدنية وبنية جسم قوية.

ألا يكون متزوجًا وأن يكون لديه سجل حسن بين أقرانه وجيرانه.

اجتياز المقابلة الشخصية بعد إعلان نتائج الترشيح الأولية.

اجتياز اختبارات القبول الشامل.

تقديم تعهد خطي بالخدمة في الجيش السعودي لمدة 8 سنوات.

الأوراق المطلوبة للتقديم في الكلية العسكرية بالمملكة السعودية تشمل:

أصل شهادة التخرج الرسمية.

صورة من بطاقة الهوية الوطنية.

صورة شخصية بحجم 4×6.

صورة من دفتر العائلة.

صورة من نتائج اختبار القدرات العامة.

صورة من السجل الأكاديمي مختومة من الجهة المسؤولة.

كيفية التقديم في الكليات العسكرية السعودية 1445

أما بالنسبة لخطوات التقديم في الكلية العسكرية، فهي كما يلي:

التوجه إلى منصة القبول الموحد والدخول إليها.

البحث عن خانة “البدء بالتسجيل” في أسفل الموقع.

الضغط على خانة “المتقدمين من الثانوي”.

تحديد الكلية التي ترغب في الالتحاق بها (كلية الملك فيصل الجوية، كلية الملك عبد العزيز الحربية، كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي، كلية الملك فهد البحرية، كلية الملك خالد العسكرية).

ملء الرغبات الخاصة بك.

الموافقة على الشروط والأحكام.

ملء البيانات الشخصية، مثل الاسم ورقم الهوية الوطنية والعنوان.

رفع المستندات المطلوبة، مثل شهادة الثانوية وصور الهوية الوطنية والصور الشخصية.

كتابة رمز التحقق والضغط على زر “إرسال”.

بهذه الطريقة يمكن للمتقدمين للكليات العسكرية في المملكة السعودية تقديم طلباتهم والتقدم للتعليم العسكري.