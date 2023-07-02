رابط استخراج نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا برقم القيد 2023 عبر موقع وزارة التربية الليبية

يهتم عدد كبير من طلاب وطالبات الإعدادية في ليبيا بالتعرف على كيفية استخراج نتائج الدور الأول للعام الدراسي 2023، والذي يتم بشكل الكتروني عبر موقع وزارة التربية والتعليم الليبية كما انه تم التصريح عن امتحانات الدور الثاني والتي يتم بدايتها في يوم 9 يوليو المقبل ومن المتوقع ان يتم ظهورها بعد الانتهاء من عملية تصحيح الأوراق ومن خلال مقالنا سنتعرف على نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا.

نتيجة الشهادة الاعدادية في ليبيا 2023

ازداد البحث من قبل طلاب وطالبات الإعدادية في ليبيا عن موعد التعرف على النتيجة فقد وصل عدد من اجتازوا الامتحانات 188,060 طالباً وطالبة كما ان امتحانات الدور الثاني تبدا في يوم التاسع من شهر يوليو من المتوقع الإعلان عن نتائج خلال الساعات القادمة من خلال الدخول على موقع الوزارة.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية في ليبيا 2023

تعتبر من ضمن النتائج التي تشغل بال الكثير وانها من المراحل الهامة في التعليم ويمكن الحصول على نتائج الشهادة الإعدادية في ليبيا من خلال القيام بالاتي.