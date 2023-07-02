“من هنا” رابط تحميل كشوفات أسماء الرعاية الاجتماعية العراق الوجبة التاسعة2023

كل الأشخاص الذين تقدموا للحصول على الدعم من الرعاية الاجتماعية العراق يريدون ان يتعرفوا على كشوفات أسماء الرعاية الاجتماعية العراق الوجبة التاسعة التي تم قبولها، ولا بد أن نعلم أن يلزم للقبول للحصول على هذا الدعم توافر عدة شروط حددتها الوزارة، سنتعرف عليها فيما يلي.

كشوفات أسماء الرعاية الاجتماعية العراق الوجبة التاسعة

يمكنك الآن أن تستعلم عن كشوفات أسماء الرعاية الاجتماعية العراق الوجبة التاسعة ، من خلال اتباع الخطوات المقبلة:

أولًا: اذهب إلى موقع منصة مظلتي، وهذا من خلال الضغط هنا.

ثانيًا: سجل الرمز المرئي في المكان المخصص له.

ثالثًا: انقر على زر “الخدمات الإلكترونية”.

رابعًا: انتقي أيقونة “أسماء المشهورين بالرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة”.

خامسًا: سجل كل البيانات التي تكون مرادة منك بشكل صحيح.

سادسًا: انقر على زر “تحميل الكشوف”.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة للعراق 2023

لقد وضعت وزارة العمل العراقية، شروط عدة تخص القبول في الرعاية الاجتماعية العراق، حيث أن تلك الرسوم تكون كما يلي: