“برابط مفعل”.. moe.gov.ly نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2023 برقم القيد عبر موقع وزارة التربية والتعليم الليبية

نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2023 برقم القيد، الالاف من الطلاب ينتظرون الكشف عن نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2023 برقم القيد على أحر من الجمر، وفقا لتصربحات وزارة التربية والتعليم فأن نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2023 الدور الاول سيتم الاعلان عنها خلال الساعات القادمة خاصة بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات في كافة الكنترولات، ولذا نقدم لكم رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2023 عبر موقع الوزارة.

نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2023 برقم القيد

ومن المتوقع أن تكون نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2023 برقم القيد مرتفعة إلى حدا كبير، خاصة بعدما جائت الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط، وقد كشفت وزارة التربية والتعليم عن الانتهاء من جميع مراحل تصحيح الأوراق، بما في ذلك عملية العد والفرز والمسح الضوئي، وجمع الدرجات مع درجات الأعمال السنوية، ويجرى حاليا اعداد كشوف بأسماء الطلاب ودرجاتهم ليتم ارسالها إلى السيد الوزير ليقوم باعتمادها خلال مؤتمر صحفي موسع، واليكم خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 ليبيا بالاسم:

قم بالدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم الليبية.

قم بالضغط على نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2023.

قم بادخال بيانات الطالب المراد الإطلاع على نتيجته الاسم ورقم الجلوس ورقم القيد.

اضغط على كلمة “عرض النتيجة”.

ستظهر لك درجاتك في كل المواد بشكل تفصيلي.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2023

وكانت قد انطلقت امتحانات الشهادة الاعدادية ليبيا 2023 في يوم 28 مايو الماضي بعد اتخاذ إجراءات أمنية مشددة من قبل وزارة الداخلية الليبية لضمان سلامة العملية، حيث تم تأمين 13148 قاعة امتحانية، وقريبا سيتم اعتماد النتيجة من قبل السيد الدكتور موس المقريف وزير التعليم للكشف عن نسبة النجاح العامة وأسماء الطلاب الأوائل في نتيجة الشهادة الاعدادية الليبية 2023، بعد ذلك، ستتم رفع النتائج على الموقع الرسمي للوزارة.

من المقرر أن تعلن نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2023 برقم القيد يوم الثلاثاء القادم الموافق 4 يوليو في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من مقر المركز الوطني للأمتحانات بقرقاش، وفقا لما أفادت به وزارة التربية والتعليم الليبية عبر صفحتها الرسمية على “فيس بوك”.

ساعات قليلة هي وحدها من تفصلنا عن الاعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2023 برقم القيد عبر موقع منظومة الامتحانات ووزارة التربية والتعليم الليبية.