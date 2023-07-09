تَنّوِيـه: نتائج التاسع سوريا 2023 حسب الاسم ورقم الاكتتاب عبر وزارة التربية والتعليم عموم المحافظات

نتائج التاسع سوريا 2023، أكملت وزارة التربية والتعليم السورية مهمة تصحيح امتحانات الصف التاسع لعام 2023 بعد اجتياز الطلاب للاختبارات الرسمية في جميع المحافظات السورية، والتي أقيمت في الفترة من يوم الاثنين وحتى يوم 15 مايو من العام الحالي، من المتوقع أن تعلن النتائج في الفترة القريبة المقبلة، حيث يمكن للطلاب والطالبات الاطلاع على نتائجهم من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم السورية واتباع الإرشادات المعلنة في هذا التقرير.

موعد إعلان نتائج التاسع سوريا

بدأت اختبارات شهادة الدراسة الإعدادية الشرعية لعام 2023 يوم الثلاثاء الموافق 6 يونيو 2023، واستمرت حتى يوم الإثنين الموافق 26 يونيو 2023، حيث قام الطلاب بأداء امتحان مادة الحديث الشريف، تعمل لجان التصحيح بجهود مضاعفة لإعداد نتائج التاسع سوريا في الوقت المحدد.

وحتى الآن لم يتم تحديد موعد محدد لإعلان النتائج من قِبَل مسؤولي وزارة التربية، ومع ذلك من المتوقع أن يكتمل تصحيح أوراق الامتحان بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، وبالتالي من المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج في الأسبوع الثاني من شهر يوليو القادم.

خطوات الاستعلام عن نتائج الصف التاسع سوريا 2023

يتم الحصول على نتائج التاسع سوريا لعام 2023 من خلال رقم الاكتتاب الإلكتروني على موقع وزارة التربية والتعليم السورية، يمكنك الوصول إلى النتائج عبر الخطوات التالية: