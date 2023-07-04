رابط استخراج نتائج البكالوريا سوريا 2023 حسب الاسم وزارة التربية السورية “قريباً”

نشرت وزارة التربية والتعليم السورية عن اقتراب موعد الاعلان عن النتيجة حيث انها من ضمن المراحل الهامة كما ان الوزارة سيتم قيامها باصدار اعلان رسمي من خلال مؤتمر صحفي وتعلن عن موعد إعلان النتائج ومن خلال مقالنا سنتعرف على استخراج نتائج البكالوريا سوريا 2023.

استخراج نتائج البكالوريا سوريا 2023

تعتبر من ضمن اهم المراحل التي يمر بها الطالب في سوريا كما انها هي آخر مراحل التعليم قبل الجامعي والتي يتعمل على اختيار المسار التعليمي له وتم بدء امتحانات البكالوريا يوم الأربعاء الموافق 7-6-2023، وانتهت يوم الاثنين الموافق 26-6-2023 كما ان الثانوية الشرعية بدات يوم الثلاثاء الموافق 6-6-2023، وانتهت يوم الاثنين الموافق 26 يونيو 2023.

كيفية الاستعلام عن نتائج الباك سوريا 2023

تعمل الوزارة على القيام باقص مجهود لها للحفاظ على الجميع وانه لم يتم الانتهاء من اعمال التصحيح حيث انها ستنتهي خلال ساعات قليلة ولم يتم كشف اي حالة من الغش داخل اللجان الامتحانية، فمن المتوقع إعلان نتائج البكالوريا الدورة الأولى 2023 بعد ان يتم انتهاء اجازة عيد الأضحى المبارك وانها من ضمن الموضوعات التي تشغل بال الكثير وجاءت الوزارة بمؤشرات اولية مبشرة ويتم من خلال الاتي الاستعلام عنها بسهولة.