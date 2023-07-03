رابط استخراج نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2023 fany.emis.gov.eg اليوم السابع

يزداد البحث من قبل الظلاب واولياء الامور للتعرف على نتيجة الدبلومات الفنية في كافة التخصصات حيث صرحت الوزارة انه سيتم الاعلان عنها بعد الانتهاء من عمليات التصحيح لاوراق الدبلومات الفنية لعام 2023، كما ان النتائج ستظهر بشكل الكتروني ومن خلال مقالنا سنتعرف على رابط نتيجة الدبلومات الفنية.

نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2023

يتم البحث من قبل طلاب الدبلومات الفنية في كافة التخصصات وذلك لرغبتهم في الاظمئنان على نتائجهم حيث جاءت بعض من المؤشرات حول النتائج مبشرة لهم وان النسبة اعلي من السنوات السابقة كما انه لم يتم ظهورها حتى وقتنا هذا وسيتم الاعلان عنها فورالانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات بالكامل.

استخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس

يمكن الحصول على نتائج الدبلومات الفنية 2023 من خلال الاتي وهو.

يتم الدخول إلى بوابة نتائج التعليم الفني.

ثم يتم تحديد الصف الدراسي والفصل الدراسي.

إدخال بيانات الطالب ومنها الاسم وتاريخ الميلاد ورقم الجلوس.

تحديد محافظة الإقامة.

كتابة بيانات المدرسة التي يدرس بها الطالب.

ثم بعد ذلك الضغط على زر استعلام.

ستظهر نتيجة الطالب في جميع المواد الدراسية.

امتحانات الدبلومات الفنية للعام 2023

كما انه تم الانتهاء من الامتحانات خلال الشهر الماضي والتي بدأت في يوم العشرين من شهر مايو بامتحانات العملي اما النظري بدأ فيها في يوم السابع والعشرين من شهر مايو وتم الانتهاء منها في يوم 8 يونيو 2023، وانه لم يتم تحديد موعد انتهاء من التصحيح وان عملية التصحيح تتم على اكمل وجه.

وتعمل وزارة التربية والتعليم بالوقت الحالي علي عملية الانتهاء من التصحيح واكدت الوزارة انها اوشكت علي الانتهاء.